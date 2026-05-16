Los seis centros de datos de Amazon en Villanueva de Gállego funcionarán las 24 horas del día con 180 trabajadores

Los seis centros de datos impulsados por Amazon Web Services en su proyecto de expansión en la localidad zaragozana de Villanueva de Gallego generarán en total 180 empleos una vez que estén en funcionamiento. Así se detalla en la información facilitada por la multinacional tecnológica estadounidense y publicada en el informe de impacto medioambiental del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), publicado este viernes en el BOA.

Dentro del proyecto de expansión de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Walqa, este viernes el BOA ha publicado la documentación del Inaga por la que se otorgan los permisos medioambientales para continuar con el proyecto en Villanueva de Gállego.

Tal y como avanzó el consejero de Fomento, Octavio López, y se ve reflejado en la documentación hecha pública, la multinacional dispone ahora de cuatro años para poner en funcionamiento los centros de datos. De tardar más tiempo, decaería este informe favorable de impacto ambiental y, por lo tanto, la posibilidad de continuar con el proyecto.

Según se detalla, cuando estén en funcionamiento estos seis nuevos edificios de centros de datos en Villanuega de Gállego trabajarán en ellos 180 personas, que se distribuirán en 30 empleos por cada centro. Además, estas 30 personas cubrirán las 24 horas del día, ya que estas infraestructuras tecnológica 'no cierran' en ningún momento. También estarán abiertas los 365 días del año.

Así, se explica que el régimen de funcionamiento del centro se distribuirá en "tres turnos de trabajo, durante 24 horas al día y 365 días al año y empleará un total de 180 trabajadores (30 por edificio)". La actividad principal de la instalación es el almacenamiento de datos para dar servicio de red en la nube.

Casi 100 'Romaredas' de extensión

La documentación aportada detalla también las características del proyecto, que ocupará una extensión cercana a las cien 'Romaredas', con casi 700.000 metros cuadrados de superficie de la parcela.

El espacio total ocupado por la instalación será de 175.000 metros cuadrados, de las cuales, 157.015 se destinarán a las construcciones principales, seis edificios de almacenamiento de datos de una planta, dos edificios de archivos de datos, un edificio de control, un edificio de administración, otro de almacenamiento logístico y una garita de seguridad de entrada.

Además, hay una serie de instalaciones que incluyen generadores de reserva, subestación eléctrica, planta de pretratamiento y tratamiento de agua, dos reservorios de agua, y área de bombeo del sistema de protección contra incendios (PCI).

Planta fotovoltaica sobre los reservorios de agua

Amazon Web Services tiene previsto construir una planta fotovoltaica para autoconsumo que instalará sobre sus reservorios de agua. La planta tendrá una potencia de 9.500 kW producida por un total de 19.708 módulos con una potencia nominal de 590 Wp. Además de las edificaciones, 15.700 metros cuadrados de la superficie de la parcela se encuentra pavimentada para carreteras y aceras.

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Además de esta planta fotovoltaica, los centros de datos contarán con un plan B frente a apagones o problemas con la corriente eléctrica y en la planificación de la empresa se ha proyectado un sistema de alimentación ininterrumpida basado en un sistema doble de baterías y generadores de energía, de forma que los racks diseñados llevarán incorporadas baterías de litio y los cuadros eléctricos baterías de ácido-plomo para emergencias que darían soporte eléctrico a la instalación en caso de corte de suministro eléctrico de la red hasta que los grupos electrógenos (generadores de reserva) comiencen a funcionar a pleno rendimiento. Además, cada edificio contará con salas para el almacenamiento de baterías de repuesto de los racks "con el objeto de asegurar un acceso rápido y seguro a las baterías en caso de necesidad".