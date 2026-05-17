Aragón marca el camino hacia el uso de materiales reciclados

En la actualidad, Aragón afronta un momento decisivo en materia de reciclaje, sostenibilidad y economía circular. El debate no se centra únicamente en reciclar más, sino en saber convertir los residuos en recursos capaces de generar actividad económica, empleo y competitividad. Nuestra comunidad combina una fuerte base industrial y logística con un tejido empresarial especializado en la recuperación y valorización de residuos en un contexto marcado por las nuevas exigencias ambientales a nivel legislativo.

Por todo esto, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra hoy 17 de mayo, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó el pasado martes un desayuno-coloquio con representantes de la administración pública y empresas de referencia en el sector industrial para debatir sobre los desafíos a los que se enfrentan, el impacto de las nuevas normativas o el papel de la innovación, entre otros temas.

En esta jornada, moderada por el periodista Miguel Lagrava, participaron María López Palacín, directora de servicios generales de Industrias López Soriano; Alberto Isern, director Supply Chain de Querqus; y Jesús Casalé, CEO de Casalé. Además, contó con la presencia de José Montoya, nuevo director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, que quiso estar presente para conocer las propuestas de algunos de los representantes del sector y que, en su intervención, destacó la importancia de escuchar a las empresas para saber actuar en materia de sostenibilidad. «Es necesario planificar pero lo importante es gestionar la planificación y ponerse al pie del cañón. Ese va a ser nuestro principal objetivo, trabajar con los pies en el suelo y siendo conscientes de la coyuntura económica en la que estamos, porque nuestras empresas necesitan ganar competitividad y estar fortalecidas en un contexto bastante competitivo», expuso.

El sendero hacia la sostenibilidad

La charla comenzó con la presentación de las soluciones que llevan a cabo las empresas participantes para tratar de avanzar como sociedad en materia de sostenibilidad, todas ellas con perfiles complementarios dentro de la economía circular.

En el caso de Querqus, con 80 trabajadores en seis centros repartidos por toda España, la compañía apuesta por la reutilización y reparación de palets. «Abarcamos todo el ciclo del embalaje de madera, desde la reparación, la clasificación, fabricación, el transporte también incluido», señaló su director de Supply Chain, Alberto Isern.

La sostenibilidad es uno de los principales objetivos de la empresa y buena prueba de ello es el Premio Pyme Sostenible del Año que recibieron este 2026. Además, cuentan con ayudas del Perte de Economía Circular por parte del Ministerio de Industria. La cuantía de esta subvención «irá destinada a una línea de clasificación y de esta manera, automatizaremos los procesos que antes hacíamos manualmente», destacó Isern.

Por su parte, Casalé se encarga de la gestión de residuos de construcción, demolición y algunos industriales no peligrosos, siendo la primera empresa aragonesa que fue autorizada para valorizar este tipo de materiales. «Disponemos de 60.000 m2 y en esas instalaciones hacemos una valorización que intentamos que sea al máximo por ciento. Creo que lo estamos consiguiendo porque estamos en el 99%, nos queda solo un 1% en peso. Lo que estamos desechando son los plásticos y trocitos pequeños de cartón no seleccionables», explicó su CEO, Jesús Casalé.

Pero tras hacer este proceso de selección y valorización, en Casalé se encuentran con un obstáculo, la poca utilización de estos materiales. «Hay mucha conciencia en las empresas y en los ciudadanos de reciclar, pero hay cero conciencia en usar materiales reciclados. Y eso es algo que, en determinadas ocasiones, es muy triste cuando tienes una partida de material reciclado y, en cambio, por la imposibilidad de colocarla en el mercado tienes que llevarla al vertedero», explicó.

Los metales y la chatarra son otros de los materiales que más cuesta reciclar. En Industrias López Soriano se encargan de separarlos, clasificarlos y tratar de darles una segunda vida. «Lo primero que tenemos que mirar es si el objeto que vamos a reciclar tiene residuos peligrosos en su interior y retirarlos. Una vez hemos hecho ese tratamiento, quitamos las piezas que pueden ir destinadas al mercado de segunda mano», detalló su directora de servicios generales, María López.

Dentro de su actividad, uno de los últimos proyectos que ILS está llevando a cabo es el de la planta de Stellantis en Figueruelas. «Desde el segundo semestre del año pasado, estamos desmontando las instalaciones que habían quedado obsoletas para generar nuevos espacios para la nueva fabricación de Leapmotor», detalló.

Alberto Isern, Director Supply Chain de Querqus en el desayuno pro el Día del Reciclaje en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ANGEL GRACIA

Reciclaje como oportunidad

Una vez presentadas las soluciones y proyectos que llevan a cabo las empresas, se puso sobre la mesa la necesidad de que su labor en materia de reciclaje llegue correctamente tanto a los ciudadanos como al resto de empresas. Jesús Casalé señaló que cada vez se entiende más la importancia de este proceso pero insistió en la poca concienciación que hay en cuanto al uso de materiales reciclados. «Pocos departamentos de investigación en las empresas están intentando sustituir sus materias primas naturales por materias primas recicladas. Es muy costoso, a pesar de que tenga un proceso muy medido y esquematizado, pero entiendo que es ahí donde tendría que concienciarse más la sociedad empresarial».

Por su parte, María López destacó que es muy importante que se conozca todo el proceso de reciclaje, no solo la parte de separar los residuos. «La operación de verdad de reciclaje acaba cuando hemos sido capaces de volver a obtener materia prima de segunda generación dentro de la industria. Y ahí es donde de verdad podemos cerrar el círculo de lo que conocemos como economía circular. Si nos quedamos simplemente con la operación de separar, solamente hemos hecho una parte del proceso», afirmó.

En cuanto al conocimiento por parte de las empresas, Alberto Isern indicó que desde Querqus han notado una gran mejoría en el último año. «Como gestores de residuos y recicladores, en este año nos estamos dando cuenta de que la entrada en vigor de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) de envases, está impulsando la jerarquía de residuos, principio básico de economía circular y de competitividad. En 2025 ya estaba en vigor la obligación de una correcta organización y gestión para toda la industria y el retail pero las empresas, en su mayoría, desconocían cómo cumplir. Este año, el mercado demanda cumplimiento y aquí estamos el equipo Querqus para acompañarles».

«Acompañamos al retail y la industria para cumplir la normativa de gestión de residuos en sus cadenas de suministro» Alberto Isern — Director Supply Chain de Querqus

Colaboración con la administración

Otro de los temas que se trató durante la jornada fue la colaboración entre las empresas y la administración pública. Los tres ponentes coincidieron en que existe un buena colaboración, sin embargo, María López añadió que hay ciertas dificultades debido a las diferentes legislaciones por comunidades autónomas. «Llevamos muchos años demandando una mayor unión por parte de los que trabajamos en este sector a nivel nacional. El hecho de que el medio ambiente esté transferido a las comunidades autónomas nos hace enfrentarnos a un montón de legislaciones distintas sobre el tipo de residuos que puedes mover, cuando al final todos tenemos una única legislación europea. Al final tú puedes tener una muy buena colaboración con el gobierno local, pero a lo mejor con otro hay otra serie de limitaciones y eso al final se traduce en más burocracia y un mayor coste», aseguró.

Además, tanto Casalé como López coincidieron en que la valorización de residuos es todavía una tarea pendiente en Aragón. «Hay empresas que los consumirían, pero que tal y como está la legislación ahora mismo pues todavía no se puede hacer porque es una legislación que viene de mediados del siglo pasado, y la tecnología y las circunstancias han cambiado mucho», indicó María López.

María López Palacín, directora de servicios generales de Industrias López Soriano, en el desayuno pro el Día del Reciclaje en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ANGEL GRACIA

Situación estratégica

En cuanto a la localización de nuestra comunidad dentro de la actividad del reciclaje, tanto Isern como Casalé y López afirmaron que Aragón, y sobre todo Zaragoza, está en una localización perfecta, ya que se encuentra ubicada a pocos kilómetros de las grandes ciudades e industrias como Madrid, Barcelona o Bilbao. «Esto implica muchísima logística, movimiento de palets y una gran oportunidad para el reciclaje», señaló Isern.

Por otro lado, López se centró en el transporte de materiales y destacó que «el hecho de que Zaragoza esté en el centro del cuadrante norte en el que está la mayor parte de la población industrial, pues obviamente mejora ese tipo de costes».

«La operación de verdad de reciclaje acaba cuando volvemos a obtener materia prima» María López Palacín — Directora de servicios generales de Industrias López Soriano

Sostenibilidad y competitividad

Uno de los objetivos a la hora de mejorar en sostenibilidad es seguir siendo competitivos, dos conceptos que para las empresas referentes en el sector van de la mano. «Las promotoras del sector de la construcción que están apostando por cumplir las premisas necesarias y legales de medio ambiente exigen a las constructoras que cumplan una serie de sellos que garantizan una valorización en un porcentaje superior al 85%. Esto ha sido un empujón tremendo para estas constructoras y para nosotros en concreto es un punto muy competitivo», explicó Casalé.

Desde Querqus, ven también esto como una ventaja real ya que «al final te permite acceder a financiación, te abre nuevas líneas de negocio. Nuestra propia actividad de clasificación y reparación de palets ya es economía circular, pero es que ha habido alguna empresa que nos ha dicho si le podemos fabricar embalaje a medida con material reciclado y te abren los ojos», añadió Isern.

Para María López, lo más importante es entender que utilizar material reciclado no empeora la calidad del producto final. «La calidad es la misma, porque al final el proceso industrial que se va a seguir sigue siendo el mismo. Lo único que estás aportando son unas mejoras en el aspecto de que es una materia prima que puedes tener más o menos cercana. Además, el hecho de utilizar material que viene reciclado ya reduce esa huella de carbono que tú puedas generar» y que todas las empresas deben reducir.

Jesús Casalé, CEO de Casalé, en el desayuno pro el Día del Reciclaje en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ANGEL GRACIA

Barreras para entrar en el mercado

Aunque son muchas las ventajas, los procesos de reciclaje y valorización del producto son complejos y en ocasiones se encuentran con distintas dificultades para clasificar los materiales. Alberto Isern señaló que uno de los principales inconvenientes es la poca homogeneidad de los residuos. «Nos encontramos con poca homogeneidad en el almacenamiento del residuo que se va a reciclar. En nuestras recogidas vemos casos donde los palets que se desechan tienen capas de cartón, plásticos, flejes, etc. Y ello dificulta nuestra labor porque los materiales se deben de reciclar por separado y además, su mezcla no permite automatizar la entrada del residuo en producción. Nos obliga a hacer una clasificación previa».

En Industrias López Soriano, la manera de clasificar los residuos es diferente, ya que trabajan con puntos limpios. Según el tipo de aparatos que reciben siguen unas pautas de trabajo u otras. Sin embargo, esta no es la mayor dificultad con la que se encuentran, ya que tal y como explicó su directora de servicios generales, lo que más les afecta es «la falta de mano de obra para según qué tipos de trabajos».

Casalé coincidió con los otros dos ponentes, ya que su empresa también tiene problemas para clasificar los materiales de las obras, ya que están todos mezclados y para encontrar mano de obra. «Necesitamos sobre todo personal, operarios de retroexcavadora, operarios de manejo de camiones. Todas las empresas tenemos esa necesidad».

Tras superar estas dificultades en el proceso productivo, se encuentran con las barreras para colocar los materiales reciclados en el mercado. Para María López, el problema está en «todo lo que se está fabricando con materiales que todavía no podemos reciclar. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo ya desde hace varios años con fibra. Ahora se están desmontando ya muchas torres eólicas. Las aspas, si son de fibra, las podemos separar, reducir, moler, pero al final esa fibra no somos capaces hoy en día de que sea una fibra útil para volver a entrar al proceso industrial».

«Hay mucha conciencia en reciclar, pero cero conciencia en utilizar materiales reciclados» Jesús Casalé — CEO de Casalé

Normativa ambiental

Otro de los temas que hay que tener en cuenta es el cumplimiento de la normativa vigente. Jesús Casalé destacó que hay un «corsé tremendo» a la hora de referirse a los residuos de construcción y demolición. «No tiene ningún sentido que la normativa me diga que para reciclar los yesos hay que echarlos encima de una solera, cuando debajo de la solera de hormigón tengo más yesos», subrayó.

Para exigir que otras empresas cumplan la normativa, en Querqus se han tenido que especializar e incluso contratar a una persona solo para estos temas. «La verdad es que la normativa es compleja. El palet, que se puede pensar que tiene muchos usos por su propia naturaleza, se ha catalogado como un envase de un solo uso si no cumple con una serie de exigencias de trazabilidad para demostrar sus ciclos de vida. Los palets que se desechan en nuestras industrias y plataformas de comercio son habitualmente un residuo no peligroso, y te lo tiene que gestionar una empresa como nosotros que contamos con todas las certificaciones como operadores nacionales. Muchas compañías no tienen conocimiento de ello, ni de la mayoría de las obligaciones en materia de RAP y hemos optado por habilitar un departamento, con el nombre de economía circular, que sirva de asesoramiento».

Los ponentes debatieron sobre los retos del sector del reciclaje, como la innovación o la concienciación. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Innovación, nuevos proyectos y retos de futuro

Por último, los ponentes hablaron sobre la implantación de las nuevas tecnologías en el sector y los retos que tendrán que afrontar en el futuro. Primero, Jesús Casalé indicó que esta nueva tecnología permitirá hacer frente a la falta de mano de obra ya que los procesos estarán más mecanizados, un avance que soluciona uno de los principales problemas del sector. Además, María López añadió que esta innovación también ha permitido separar y clasificar de manera más rápida y sencilla los materiales.

En cuanto a los proyectos que están desarrollando en sus empresas, Casalé destacó Redol, un proyecto europeo que «viene a cumplir la necesidad general que tiene una ciudad de valorizar y poner en uso todos los materiales reciclados». Otro de los proyectos de la empresa es una línea de gestión de residuos industriales no peligrosos para su valorización. «Es una labor compleja, pero que está dando buenos resultados porque empresas que para nada pensaban que su residuo podía ser valorizable, aunque fuese un porcentaje nada más, les están dando salida y eso nos orgullece».

Por su parte, Querqus trabaja en una nueva línea de trabajo con dos alturas diferentes. «Por la de arriba están los rodillos para clasificar el material y por abajo van los palets que ya son aptos», explicó Isern.

Mientras, Industrias López Soriano, ha creado una nueva línea para el reciclaje de termos, siendo los únicos en España en tener este tipo de instalación. «Antes se reciclaban junto con las neveras o con otro tipo de materiales, pero hubo un cambio legislativo que nos obligaba a crear una línea diferenciada», apuntó López.

Una vez presentadas sus apuestas para mejorar su productividad, los ponentes reflexionaron sobre sus retos de futuro. Alberto Isern subrayó que «los objetivos son muy ambiciosos, en reciclaje en general se habla de un 60% de los residuos para 2030, el 85% para el papel y el cartón. Nosotros ahora estamos en la vicepresidencia del clúster de economía circular, que se llama Circlear, y lo que buscamos es acompañar a la industria y cumplir la normativa en materia medioambiental».

En cambio, para Casalé, el mayor reto está en «presentar proyectos suficientemente apetecibles para la sociedad. Pienso que es la salida para conseguir residuos cero». María López se mostró de acuerdo con los retos planteados y añadió que trabajan en mejorar la optimización de sus instalaciones para contribuir al crecimiento de la empresa a nivel nacional.

Dudas y otras cuestiones

Tras tomar nota y escuchar todo el debate, José Montoya quiso puntualizar algunos temas una vez finalizado el coloquio. La primera cuestión fue sobre la existencia de una formación relacionada con el sector del reciclaje en nuestra comunidad. María López contestó que no hay un módulo de FP específico y son las empresas las que tienen que buscar la manera de formar a sus trabajadores. «Para la extracción del gas general frío, nosotros mandamos a nuestros trabajadores a hacer la formación obligatoria que tienen que tener a Vitoria», indicó.

Otra de las cuestiones que abordó Montoya fue la reutilización de la fibra y los materiales empleados en las instalaciones de energías renovables, así como el uso de materiales reciclados en construcción para crear módulos prefabricados, una cuestión que en Casalé trabajan aunque se encuentran con varias dificultades. «Por lo general, la gente se siente cómoda con lo que ha usado toda la vida. Usar algo nuevo le supone un problema de inquietud y de riesgo», explicó Jesús Casalé.

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En definitiva, el principal reto que enfrenta el sector es concienciar sobre que el uso de materiales reciclados no supone un riesgo y ofrece calidad y garantías suficientes.