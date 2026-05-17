Aragón tiene su propia 'Florencia' y está en Huesca: un pueblo medieval lleno de palacios con siglos de historia
Esta localidad fue residencia de verano de obispos y nobles en el siglo XVI, su época de mayor esplendor
Aragón cuenta con numerosos pueblos en los que pasear se convierte en un auténtico viaje al pasado. La convivencia de diferentes culturas a lo largo de los siglos ha dejado una profunda huella en la comunidad, con localidades que destacan por su patrimonio histórico y por ser grandes exponentes de distintos estilos artísticos.
Del mudéjar de ciudades como Teruel o Calatayud al románico de Jaca y las Cinco Villas, Aragón atesora rincones monumentales que invitan a perderse entre sus calles e imaginar cómo fueron en sus épocas de máximo esplendor.
Aunque Italia es la gran cuna del Renacimiento, en la comunidad aragonesa también existen importantes vestigios de este estilo artístico y arquitectónico que marcó el origen del arte moderno. Entre todos ellos sobresale una localidad de la provincia de Huesca que expertos y revistas especializadas como 'National Geographic' han llegado a comparar con una pequeña ‘Florencia’.
Un lugar de descanso para obispos y nobles
Hablamos de Fonz, un municipio de la comarca oscense del Cinca Medio, que en la actualidad apenas supera los 1.000 habitantes y está considerado uno de los mayores exponentes del Renacimiento aragonés.
Durante el siglo XVI, esta villa fue lugar de veraneo de los obispos de Lérida, lo que la convirtió en una pequeña corte renacentista. Ese esplendor histórico todavía se conserva en sus calles, repletas de mansiones palaciegas, casas nobles y monumentos que recuerdan a las ciudad italiana de la época de los Médici.
Uno de los mayores exponentes del Renacimiento en Aragón
El casco histórico de Fonz está lleno de rincones monumentales. A sus elegantes palacios y viviendas renacentistas se suma una imponente iglesia del siglo XVII y numerosos edificios que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.
Uno de sus lugares más emblemáticos es la plaza Mayor, porticada y declarada Monumento Histórico-Artístico. Allí se encuentran el edificio renacentista del ayuntamiento y la famosa Fuente de los Seis Caños —aunque en realidad tiene siete—, considerada una de las más bonitas de Aragón. Construida en piedra en el siglo XVI, es uno de los grandes símbolos de la localidad.
Precisamente, el agua forma parte de la identidad de Fonz. El propio nombre del pueblo procede del término latino fontes —fuentes— debido a la abundancia de manantiales que existían en la zona.
Palacios históricos y joyas arquitectónicas
Además de sus fuentes, Fonz destaca por el esplendor de sus casas solariegas y palacios renacentistas, muchos de ellos utilizados como residencia de verano por los obispos de Lérida, diócesis a la que perteneció el municipio hasta 1995, y por familias nobles de la época.
Entre los edificios más destacados se encuentra el Palacio Episcopal, que actualmente alberga el Centro de Interpretación del Renacimiento.
También sobresale el Palacio de los Barones de Valdeolivos, una de las grandes joyas monumentales del municipio. Perteneció a la familia Ric y fue construido a comienzos del siglo XVII en estilo renacentista aragonés. Según destaca Turismo de Aragón, su interior conserva numerosos elementos históricos y puede visitarse durante todos los fines de semana del año.
El pueblo del fundador de la Universidad de Zaragoza
Otro de los lugares de interés de Fonz es la Casa Moner, lugar de nacimiento de Pedro Cerbuna, obispo fundador de la Universidad de Zaragoza en 1583.
Tan estrecha era su vinculación con la localidad que el religioso y humanista prefería firmar como Pedro Cerbuna de Fonz, dejando constancia del orgullo y la relevancia que este municipio oscense tuvo durante el Renacimiento.
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