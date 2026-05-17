El auditorio se viste de gala para conocer a los Aragoneses del Año

Quedan apenas tres días para uno de los eventos más esperados de la temporada, la gala de los Premios Aragoneses del Año, una cita marcada en el calendario y en la que se volverá a reconocer el trabajo y esfuerzo de personas, empresas e instituciones que mejoran la comunidad día a día.

Este miércoles, el Auditorio de Zaragoza acogerá a cerca de un millar de invitados, que serán testigos del despliegue de talento que está viviendo Aragón. Organizados en cinco categorías, 20 son los nominados a Aragonés del Año. Como viene siendo tradición, han sido los aragoneses quien han elegido a los ganadores a través de sus votos. Por su parte, el Aragonés del Honor ha sido designado directamente por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

En la categoría de Valores Humanos, los aspirantes son Fundación Ibercaja, el cuerpo de Bomberos de la DPZ, el CEIP Ramiro Soláns y la Fundación DFA. En Ciencia y Tecnología, concurren María José Martínez, Premio Nacional de Investigación; The Wave; la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón. Dentro de Cultura, figuran como candidatos la actriz Elena Rivera, la técnica de sonido Yasmina Praderas, Aragón Televisión y el ciclo La buena estrella dirigido por Luis Alegre.

En Empresa, las nominaciones recaen en Verallia, La Zaragozana, Grupo Samca y Eigo Construcciones. Por último, en Deportes, los lectores podrán elegir entre el jugador de baloncesto Aday Mara, el arquero olímpico Andrés Temiño, la especialista en duatlón y triatlón Marta Pintanel, y Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza femenino.

Además, el más votado de todas las categorías recibirá el Aragonés General del Año. Las votaciones seguirán abiertas hasta esta medianoche y entre todos los votantes se sorteará una televisión de última generación, cortesía de El Corte Inglés.

Tras la entrega de los reconocimientos, la Sala Mozart vivirá uno de los momentos más emotivos de la noche. Los pasos y las castañuelas de Miguel Ángel Berna resonarán en la caja de madera como broche de oro del evento. Berna puso el alma y el arte a la candidatura de Zaragoza para acoger la Expo Internacional de 2008 y desde hace décadas se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del talento aragonés porque es un artista capaz de convertir la jota en lenguaje contemporáneo sin perder ni una gota de verdad, de raíz ni de identidad.

Su vínculo con estos premios viene de lejos, y es que no solo actuará en una noche tan señalada, sino que él mismo forma parte de la historia de Aragoneses del Año, al haber sido distinguido en 2009 en la categoría de Cultura.

Brindis de la tierra

Además del arte, la gastronomía ocupa también un lugar destacado en una noche pensada para celebrar el talento y la aportación de la sociedad aragonesa. Tras la emoción de la gala, los asistentes podrán prolongar la velada y comentar lo vivido mientras disfrutan de un catering servido por Grupo El Cachirulo, en el que los productos aragoneses volverán a ser los grandes protagonistas.

La propuesta estará maridada por los mejores vinos de Bodegas Aragonesas. Cervezas Ambar y Coca-Cola también estarán presentes en este cóctel poniendo a disposición de los invitados una amplia barra libre de maltas y refrescos, con opciones para todos los gustos.

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La 32ª edición de los Premios Aragoneses del Año organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Y Prensa Ibérica no sería posible sin la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Banco Sabadell.