Castilliscar entrega los restos de dos vecinos de Pinseque fusilados en la guerra civil en un emotivo acto de memoria
Los restos de Casimira Velázquez y Moisés Gonzalo Sangros ya descansan en el cementerio de Pinseque. Sus familiares, nietos, bisnietos y tataranietos, los han recuperado tras una intensa labor de investigación de una fosa ubicada en Castilliscar
Apenas dos días después de la noche que mataron a Federico García Lorca, el 20 de agosto de 1936, los franquistas se llevaron también por delante la vida de Casimira Velázquez y Moisés Gonzalo Sangros, vecinos de Pinseque, cuyos restos han podido recuperar hoy sus familiares, prácticamente 90 años después de ser fusilados y enterrados en una fosa común en Castilliscar, a más de 80 kilómetros de distancia de su pueblo natal.
El cementerio de Castilliscar ha servido de escenario para realizar un emotivo homenaje a Casimira y a Moisés, un acto de memoria democrática en el que también se ha dado sepultura a otros siete cuerpos sin identificar, que aparecieron en la misma fosa común en la que fueron lanzados los cuerpos de la tatarabuela del actual alcalde de Pinseque, José Ignacio Andrés Ginto, y de Moisés Gonzalo. La sobrina nieta de Moisés, Cristina, cantautora, le ha puesto la música y la emoción al acto. Después, sus familiares les han dado sepultura en su pueblo. Dos heridas cerradas 90 años después. Pero quedan muchas más.
Otra de las víctimas identificadas a raíz de la labor de investigación en esta fosa común fue entregada a sus descendientes en Sos del Rey Católico en 2024, en otro evento en el que se rindió homenaje a 19 fusilados que fueron exhumados de la fosa común de Sádaba, donde se localizaron 18 cuerpos en 2018, además de los restos de otro de los fusilados en Castiliscar.
Las entidades memorialistas Charata y Batallón Cinco Villas han aprovechado también el acto para recordar a los posibles familiares de víctimas de la guerra civil que pueden hacerse las pruebas de ADN, lo que permite avanzar en la identificación de restos, una labor cada vez más compleja por el paso del tiempo.
Las entidades memorialistas Charata y Batallón Cinco Villas han aprovechado también el acto para recordar a los posibles familiares de víctimas de la guerra civil que pueden hacerse las pruebas de ADN, lo que permite avanzar en la identificación de restos, una labor cada vez más compleja por el paso del tiempo.
En el año 2022, el Ayuntamiento de Castiliscar acometió la construcción de 40 nuevos nichos en el cementerio municipal, pero dejó sin edificar un espacio de unos 40 metros cuadaros junto a la tapia norte, en previsión de poder realizar la excavación arqueológica de las fosas comunes con víctimas del franquismo a priori existentes en el camposanto. El objetivo final era tratar de localizar, recuperar e identificar a estas víctimas y hacer entrega de los restos óseos a sus posibles familiares. Para ello, el Ayuntamiento de Castiliscar encargó esta intervención arqueológica al Equipo Arqueológico Forense de Aragón, quienes han realizado la investigación y la documentación de estas muertes violentas.
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