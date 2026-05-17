Los médicos de Aragón vuelven a la huelga contra el Ministerio de Sanidad tras desconvocar los paros autonómicos

Será otro lunes de huelga. Médicos y facultativos de todo el país están llamados a parar su actividad esta semana, del 18 al 22 de mayo, para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Es ya la cuarta convocatoria del año (2026) a nivel nacional. En Aragón será la sexta semana de paros desde diciembre (2025) con la diferencia de que en esta ocasión los profesionales no cargarán contra el Gobierno aragonés, al que le reclaman mejoras en sus condiciones laborales y autonómicas, gracias al acuerdo que alcanzaron el pasado viernes los sindicatos y el Salud.

Con todo, los médicos de Aragón pararán esta semana su actividad para reclamar un Estatuto Marco propio del ministerio, reivindicación que arrastran desde hace casi un año. En junio de 2025 llevaron a cabo las primeras movilizaciones y desde entonces no han conseguido acercar posturas con Mónica García, ministra de Sanidad, a quien desde CESM Aragón y Fasamet acusan de "inmovilismo".

Los sindicatos convocantes vuelven a la huelga porque consideran que el borrador de Estatuto Marco que el ministerio presentó hace un año "perpetúa la discriminación de médicos y facultativos en aspectos laborales básicos como las horas de jornada". Reivindican contar con una norma propia que esté "ajustada" a la formación y responsabilidad de la profesión médica "y permita una negociación independiente".

El porqué de reclamar esta norma propia tiene su origen en las condiciones laborales. Desde CESM Aragón y Fasamet explicaron que buscan una reforma "profunda" de las mismas que permita implantar de manera "real" de la jornada laboral de 35 horas, que las horas de guardia sean voluntarias, estén "debidamente retribuidas" y se tengan en cuenta a efectos de jubilación, que haya una clasificación profesional acorde con la formación de médicos y facultativos y su responsabilidad clínica y un "modelo de jubilación flexible".

A juicio del Comité de Huelga, en el acuerdo de Estatuto Marco propio que la ministra Mónica García firmó con los sindicatos representados en la mesa, que son CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde, queda "diluida" la voz de los médicos y facultativos. Pero la titular de Sanidad defiende que en este borrador se mejoran las condiciones de estos profesionales con medidas como reducir las guardias de 24 a 17 horas y establecer días de libranza antes y después o implantar jornadas máximas de 45 horas semanales frente a las 48 que marca la legislación de Europa. El pacto de la norma que se ha firmado se ha negociado durante más de tres años, y las organizaciones que lo secundaron sostienen que la gran mayoría de reivindicaciones que realizan los médicos están incluidas en el documento.

Con todo, los médicos insisten en la necesidad de una norma propia, una exigencia nacional que por ahora solo ha secundado Vox. Además, ante la falta de avances con García, el Comité de Huelga ha solicitado la intervención del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. A esta petición se han sumado PP y PNV. Sanidad se ha reunido en múltiples ocasiones a lo largo de estos últimos meses y ha propuesto a los sindicatos soluciones como que medien las asociaciones de pacientes o el Foro de la Profesión Médica. Estas han sido rechazas por los profesionales. También puso sobre la mesa, sin éxito, la opción de crear mesas de negociación específicas en el ámbito de las comunidades.

A diferencia de con el ministerio, los médicos de Aragón sí han logrado acercar posturas con el Salud que les han llevado a desconvocar los paros autonómicos. Lo han hecho, eso sí, con un nuevo Gobierno aragonés que ha cambiado de rostro la consejería de Sanidad, desde hace dos semanas liderada por Ángel Sanz en lugar de por José Luis Bancalero. CESM Aragón y Fasamet apuntaron a un "cambio de talante" por parte del departamento y en reiteradas ocasiones han afeado que Bancalero se "excusara" en estar en funciones para no concretar avances con ellos.

Con todo, los sindicatos médicos de Aragón advirtieron de que el acuerdo con el Salud no suponía "una solución definitiva". Las partes se han dado un plazo de cuatro meses para abordar las demandas de estos profesionales, que pasan por una mejora de sus condiciones laborales y retributivas. La gerente del Salud, Ana Castillo, sostuvo que para ello van a conformar grupos de trabajo. Será en septiembre cuando se sabrá si las negociaciones han sido fructíferas. Entre tanto, Sanidad deberá trabajar en reducir unas listas de esperas que se han disparado a raíz de los paros.