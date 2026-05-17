Música, flores y gastronomía para vivir el lado más vibrante de Zaragoza

Zaragoza ya calienta motores para una nueva edición de Zaragoza Florece, el festival que cada primavera transforma el Parque Grande José Antonio Labordeta en uno de los grandes puntos de encuentro culturales y de ocio de la ciudad. Del 21 al 24 de mayo, la capital aragonesa volverá a llenarse de flores, música y actividades para todos los públicos en una cita que, edición tras edición, continúa creciendo tanto en participación como en repercusión.

Tras superar los 360.000 visitantes el año pasado, el festival afronta su sexta edición convertido en mucho más que una muestra floral. Zaragoza Florece ha conseguido consolidarse como escaparate de una ciudad dinámica, abierta y sostenible, donde naturaleza, creatividad y convivencia se dan la mano en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Zaragoza.

Bajo el lema El jardín que imaginamos, esta edición volverá a apostar por un gran recorrido artístico en el que destacados creadores florales reinterpretarán la relación entre paisaje urbano y naturaleza. El parque se transformará así en un museo efímero al aire libre.

El objetivo de esta iniciativa es que la belleza floral vaya acompañada de una experiencia agradable, pero también cuidada y respetuosa, donde la ciudad mostrará su mejor versión y los ciudadanos serán parte activa del respeto por su entorno.

El consumo y el ocio no se entenderían si no fueran de la mano de la responsabilidad y la sostenibilidad. Por ello, la organización del evento reforzará la presencia de papeleras y contenedores en las distintas zonas del parque para facilitar que los visitantes puedan depositar envases y residuos correctamente y contribuir a que el entorno mantenga todo su encanto.

Además, durante esos días se incrementarán los servicios de limpieza para garantizar que cada espacio se mantenga en perfectas condiciones y que la experiencia del visitante sea completa.

No te pierdas nada del Zaragoza Florece: food trucks, escenarios y mucho más. / Servicio especial

Un paseo entre arte y naturaleza

Nada más cruzar la entrada principal del Parque Grande, el visitante se encontrará con una de las primeras imágenes icónicas del festival, el gran logo floral de Zaragoza Florece, elaborado por la Asociación de Floristas de Aragón con más de 6.000 tallos naturales. Una intervención de grandes dimensiones concebida como carta de bienvenida y también como uno de los grandes photocalls del recorrido.

A partir de ahí, el paseo permitirá descubrir propuestas muy diferentes repartidas por distintos rincones del parque. En La Pajarera, el diseñador floral barcelonés Álex Segura desplegará una instalación marcada por la técnica y la elegancia estructural que caracterizan a uno de los grandes referentes europeos del sector, habitual además en competiciones y eventos internacionales.

Muy cerca, el Puente de los Cantautores acogerá la propuesta de Casa Protea, el estudio creativo fundado por Jesús Monteagudo y Pancho Doren, conocidos por sus trabajos botánicos para firmas internacionales de moda y lujo. Su intervención combinará arte vegetal y arquitectura efímera en uno de los espacios más transitados del festival.

La Fuente de Neptuno será reinterpretada por Carlos Curbelo, uno de los nombres más reconocidos del arte floral español. Escenógrafo y maestro florista, el canario llevará al festival una instalación de gran fuerza visual, fiel a una trayectoria marcada por premios nacionales e internacionales y por un lenguaje artístico que mezcla innovación y espectacularidad. Curbelo es uno de los vetarnos en el festival, esta es la quinta edición en la que participa, por ser una cita «muy interesante» que favorece una «sinergia» entre el arte floral, la cultura y la dinamización de una ciudad.

Recalca la importancia de apostar por la sostenibilidad y «cuidar nuestros espacios» para «ayudar al ecosistema». Su creación El Jardín de Las Hespérides se inspira en el pasaje de la mitología griega bajo ese mismo nombre y con él intenta retornar al origen y «volver a esos océanos, al fondo marino de arrecifes de coral de donde surge la vida y la naturaleza».

Otra de las intervenciones más esperadas será la de Carles J. Fontanillas en el Cupresal. Considerado uno de los grandes maestros florales europeos, trabajará con grandes volúmenes y geometrías vivas para crear una instalación de fuerte impacto visual y sensorial.

Junto a la muestra floral, Zaragoza Florece volverá a apostar por una programación abierta y pensada para todos los públicos. / Verónica Rodríguez

Por su parte, Samuel Flores, ganador del MAF 2025 y uno de los nombres jóvenes con más proyección del panorama nacional, reinterpretará el Monumento de la Exposición Hispano-Francesa con una propuesta que mezcla sostenibilidad, delicadeza y estética contemporánea. En su primera participación en el Florece considera que se trata de una «iniciativa muy bonita» con la que dar a conocer a muchos profesionales del sector de la floricultura. Apunta que «todas las flores aportan vida y alegría» dando color a nuestro día a día.

Define su obra como «como una mirada al pasado», rindiendo homenaje a Basilio Paraíso, un «gran ejemplo de la lucha y el emprendimiento». Pero también su creación mira al futuro, «ese futuro que Basilio fue construyendo como el jardín que construiremos».

El artista invita a todos los zaragozanos a formar parte de este espectáculo para seguir «recordando la historia de Zaragoza, llena de esfuerzo, trabajo, pasado y futuro, lleno de alegría, color y vida».

La sensibilidad más orgánica llegará de la mano de Clara Sanz, conocida como La Moderna Rural, que transformará El Pozo con una propuesta emocional e íntima inspirada en la conexión entre naturaleza y memoria. Su estilo naturalista busca crear espacios contemplativos capaces de envolver al visitante.

La Asociación de Floristas de Aragón también tendrá protagonismo propio en el Puente de los Bearneses, reforzando el vínculo entre el festival y el comercio local. La entidad, muy presente en celebraciones emblemáticas de la ciudad como San Jorge o San Valero, aportará una propuesta que reivindica el trabajo artesanal y la tradición floral aragonesa.

Uno de los espacios más singulares llegará de la mano del artista rumano Nicu Bocancea, que convertirá la Escalinata del Batallador en una instalación lumínica y vegetal inspirada en un jardín imaginario suspendido entre agua y luz. Bambú, flores y estructuras flotantes crearán un recorrido inmersivo que cambiará completamente al caer la noche, cuando la obra se ilumine en tonos rosados y violetas.

También el Quiosco de la Música volverá a llenarse de color gracias a la intervención de los alumnos del centro Río Gállego de Zaragoza Dinámica, que presentarán un museo floral creado desde la formación y el talento emergente.

En el Invernadero, David Córdoba mostrará una propuesta centrada en el diseño floral contemporáneo y en la transformación emocional de los espacios, mientras que la florista catalana Bea Beroy llevará a la calle Isabel Zapata Martín una instalación marcada por la experiencia y la sensibilidad artística que ha desarrollado en festivales internacionales de referencia.

Mucho más que flores Junto a la muestra floral, Zaragoza Florece volverá a apostar por una programación abierta y pensada para todos los públicos. El Mercado de las Flores, instalado en el paseo San Sebastián, reunirá a floristerías y comercios especializados con propuestas decorativas y productos vinculados al mundo vegetal. Frente a esta zona, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica gracias a la presencia de 20 foodtrucks con opciones para todos los gustos: cocina internacional, productos locales, propuestas vegetarianas y alternativas saludables convivirán en uno de los espacios con más ambiente del festival. A ello se suma este año la propuesta de La Placita by Enbotella. La Zona Picnic volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro. Situada junto al escenario principal y el espacio de DJs, será el lugar elegido por muchos para descansar, escuchar música y disfrutar.

Zaragoza Florece, el festival que cada primavera transforma el Parque Grande José Antonio Labordeta en uno de los grandes puntos de encuentro culturales y de ocio de la ciudad. / CARLA GREENWOOD

Conciertos y ambiente durante todo el día

La música volverá a tener un papel protagonista en Zaragoza Florece. El Escenario Principal, ubicado junto al CDM Perico Fernández, concentrará buena parte de las actuaciones con nombres como Vera GRV, Arey, Vreno YG, Mediterráneos, Poetas de Calle, Prospekt Mira, Rosín de Palo, Pared con Pared o La Carrera.

En la Zona Picnic sonarán las sesiones y actuaciones de Álvaro Subías, Andrea Arribas, Erik Romero y Hugo Irigoyen, mientras que la Escalinata del Batallador combinará música y baile con propuestas como la Asociación de Tango El Garaje, L’Asia, Alma de Cántaro, Lord Byron y Hotel de Marte.

El Puente de los Cantautores ofrecerá un formato más íntimo con actuaciones de Jack Wish, Rita Baztán, Jara de Miguel y Aman de Tu. Además, el público familiar contará con actividades específicas y espectáculos como Las Tribus del Parque, Almozandia Teatro y Bombea!, reforzando el carácter abierto y participativo del festival.

Zaragoza Florece es posible gracias al impulso de empresas y entidades que se suman a este proyecto de ciudad, como Urbaser, Avanza, Aragón Turismo, Tranvía de Zaragoza, Ibercaja, Ámbar, Enbotella, Valoriza, Aragood Truck, Blum by Laus y Lynk&Co – Automóviles Sánchez.

Durante cuatro días, Zaragoza volverá a florecer entre música, gastronomía y naturaleza, consolidando una propuesta que ya se ha convertido en una de las grandes citas culturales y sociales de la primavera aragonesa.