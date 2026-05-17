Querqus: reciclar para avanzar, nada se da por perdido

En un momento en el que el endurecimiento de la normativa europea de envases y sus residuos marca el paso a la industria y el retail europeos, el reciclaje ha dejado de ser una opción para convertirse en una auténtica palanca de competitividad. En Aragón, Querqus Sustainable Packing ejemplifica cómo la economía circular aplicada a los envases logísticos de madera genera valor ambiental, social y económico.

Con más de 25 años de trayectoria, Querqus es una pyme industrial aragonesa con ADN circular, especializada en la reutilización, el reciclaje y la valorización de palets y embalajes de madera, así como en la gestión de residuos no peligrosos también de plástico, cartón y papel. Su actividad se desarrolla en distintos centros de tratamiento en España, en Aragón, Cataluña, Madrid y Castilla-León, destacando el Centro del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, auténtico corazón operativo y estratégico de la compañía.

La organización aplica de forma estricta la jerarquía de residuos, priorizando la reducción y la reutilización frente al reciclaje, con el objetivo de alargar al máximo la vida útil de los palets y minimizar el uso de recursos vírgenes. Esta filosofía se complementa con el principio de simbiosis industrial, reintegrando residuos de palets valorizados en los propios circuitos productivos. No es casual que su majestad el rey Felipe VI destacara que en «Querqus no dan nada por perdido», en referencia a su compromiso con el reciclaje y la economía circular real.

El nuevo marco regulatorio refuerza este enfoque. La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y el Reglamento Europeo de Envases (PPWR) imponen exigencias crecientes a las empresas en materia de reutilización, trazabilidad y correcta gestión de los envases terciarios, como los palets. Querqus cuenta con todas las autorizaciones como operador nacional, gestor, agente y transportista de residuos no peligrosos, además de certificaciones de calidad, medioambientales y de origen sostenible de la madera.

En este contexto, la compañía desarrolla un nuevo servicio de economía circular de envases logísticos, destinado a acompañar a la industria y al retail en el cumplimiento normativo y en la mejora ambiental de sus cadenas de suministro. Una propuesta alineada con su Plan Estratégico 2026 2029, que apuesta por crecer desde la industria avanzada, la digitalización, la innovación y los servicios de alto valor añadido.

La implicación de Querqus con el ecosistema se materializa también en su papel activo en Circlear, el Clúster de Economía Circular de Aragón, del que es entidad impulsora y vicepresidenta, y en una estrategia de sostenibilidad reconocida a nivel nacional con el Premio Pyme Sostenible 2025 otorgado por Cámaras España y Banco Santander. Un reconocimiento que consolida su posición como referente en reciclaje de envases y economía circular aplicada.