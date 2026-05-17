Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: "No descarto la matrícula gratuita en primero para este curso que viene"

¿Qué balance hace de su primer año al frente de la Universidad de Zaragoza?

De los 13 meses que llevamos el balance es muy positivo. Todo el equipo nos hemos dejado la piel por reforzar el futuro de la Universidad de Zaragoza. Hemos realizado el primer plan estratégico de la universidad, que supone una hoja de ruta que vamos a seguir los próximos cinco años con el fin de poder medirnos. Nuestro plan estratégico pilota en varios ejes. El primero sería el posicionamiento global. El compromiso territorial sería el segundo, porque la universidad es un agente vertebrador. También la transformación digital. La identidad institucional como cuarto eje. Y, por supuesto, el quinto sería la calidad institucional.

Hace un año se marcó objetivos como flexibilizar los títulos o montar un laboratorio de soft skills. ¿Se han hecho realidad?

Hemos comenzado con las enseñanzas propias a través de las microcredenciales, que lo que hacen es responder a la demanda actual. Son cursos rápidos que se generan en muy poco tiempo con un reglamento interno de la Universidad de Zaragoza, lo que nos permite tramitarlos en un tiempo controlado por nosotros y muy rápido. Esa es la flexibilidad. También tenemos las enseñanzas propias. Estamos buscando grados propios, másteres propios. No son los oficiales, que tienen que pasar por las agencias de evaluación. Son enseñanzas propias que utilizamos como piloto para ver el impacto que tienen.

¿Ya hay algún grado propio en marcha?

Estamos definiendo alguno. No puedo decirle todavía el título porque no se ha aprobado. Másteres propios sí que hay muchos.

¿Hacia qué rama podrían ir orientados esos títulos propios?

Estamos intentando responder a la demanda actual tecnológica, pero también de otros ámbitos. Tenga en cuenta las titulaciones nuevas oficiales que hemos puesto, que son Medicina en Huesca, que la hemos extendido, y en Teruel, que va a comenzar con dos años el próximo curso. También hemos proyectado Farmacia para 2027 y queremos impulsar Ingeniería Aeroespacial para ese curso. Eso gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, que nos ha permitido lanzarlas.

¿Trabajan en alguna nueva titulación oficial más?

Yo creo que las medicinas, las dos extensiones, y dos nuevas para 2027… Bueno, en todo el periodo anterior salió una, que fue Ingeniería Biomédica. Llevamos dos en un año.

Eran muy reclamadas.

Farmacia era reivindicada desde hace 20 años, y hemos conseguido negociarla con el Gobierno en menos de uno. Y lo mismo Aeroespacial. Tenemos un aeropuerto en Teruel con un grado de innovación muy importante y lo vamos a intentar sincronizar con nuestra formación.

Ha podido viajar a China, y la internacionalización era otro de los ejes. ¿Qué oportunidades abren las relaciones con China a los alumnos?

Tenemos un socio estratégico en China que es la Universidad de Nanjing Tech, y con ellos ya tenemos un doble grado en marcha de Ingeniería Industrial. Además, estamos impulsando dos nuevos títulos con ella. Pero es que con la visita a China hemos ampliado horizontes. Teníamos ya relación con la Universidad de Hangzhou, pero además estuvimos en la de Beijing, con la que estamos trabajando. Recientemente se abrió una oportunidad en Ciencias para que estudiantes nuestros hicieran prácticas allí. También fuimos a Shanghái.

¿Tienen relación con otras potencias mundiales?

En Europa tenemos la alianza de universidades UNITA, pero además tenemos relaciones estratégicas con todos los países. Nuestros investigadores trabajan con los de países europeos y también con norteamericanos. Además, estamos trabajando mucho en la relación con Iberoamérica, sobre todo con Colombia. También extendimos ese polo de internacionalización a Argentina.

Volviendo a Zaragoza. La reforma de la facultad de Medicina es muy esperada. ¿En qué punto está?

Estamos a punto de enviarla a compras para que se licite. Eso lleva unos meses. Estamos en proceso de esperar la licitación para ver cuándo pueden empezar las obras.

¿Tienen algún plazo?

No. Estamos ya trabajando en esto. Esperamos que a lo largo de este año podamos tener ya la licitación cerrada para poder empezar obras.

También trabajan en modernizar espacios. ¿Hay un plan para las instalaciones deportivas?

Sí, de hecho está ya en licitación, la ampliación de esas actividades deportivas, porque eso es bienestar puro y duro. Es bienestar de toda la comunidad universitaria.

Acaba de formarse un nuevo Gobierno, con el que tendrá que hacerse ese nuevo convenio para 2027.

Sí, estamos trabajando. Trabajamos ya con el equipo anterior y creo que la voluntad del Gobierno de Aragón es continuar con ese proceso. Nos vamos a reunir con la consejera enseguida y así damos el pistoletazo de continuación de la negociación. Tengo muy buenas expectativas. Ha habido siempre muy buen entendimiento con el Gobierno y espero, y supongo, que volverá a ser así.

¿Está avanzado?

Sí, está avanzado, pero tenemos que terminarlo.

Otro de los grandes retos es la IA. En la PAU emplearán detectores de frecuencia para identificar posibles fraudes. ¿Plantean aplicar esta medida en otros exámenes?

Vamos a hacer un proceso piloto. Empezamos con esta experiencia piloto en la PAU y vamos a ver cómo funciona. Tener buenos detectores cuesta dinero. Claro que nos gustaría poder hacer una extensión, pero dependerá también de la carga presupuestaria. No obstante, quiero dejar claro que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza no necesitan estos sistemas de vigilancia porque el índice de fraude es muy bajito, pero nos parece justo (implantarlos) por el esfuerzo que tienen que hacer los estudiantes para conseguir esas notas tan competitivas.

Azcón anunció en campaña una novedad que ha incluido en el pactode Gobierno, que es la matrícula gratuita para el primer curso. ¿Es una opción viable? ¿Cuándo podría hacerse realidad?

La matrícula gratuita entendemos que es un compromiso del Gobierno actual. No sabemos cuándo se hará efectiva totalmente porque los procesos de matrícula llevan su tiempo. Para este curso es que ya están rodando. No podemos dar fecha concreta, pero sí que se pondrán en marcha. Si no es en esta, será en la siguiente.

¿Descarta que sea para este curso que viene?

No, no lo descarto porque estamos con un gobierno que acaba de aterrizar. Todavía no nos hemos podido reunir porque se están configurando los gobiernos. La voluntad es ponerlo en marcha en cuanto se pueda. Hay trámites administrativos que tenemos que respetar.

En el panorama educativo actual también influye la llegada de universidades privadas. ¿Pueden convivir con la de Zaragoza?

Todavía no está claro que vayan a aterrizar. Sabemos que tenemos una universidad privada con la que llevamos conviviendo unos 20 años en paz, en sintonía. Claro que si vienen nuevas universidades impactará, pero siempre he pensado que lo que tenemos que defender es lo nuestro. Por eso estamos haciendo mucho trabajo en explicar a la sociedad qué aporta extra la Universidad de Zaragoza. Detrás de cada clase hay profesores con investigación punterísima. Eso es lo que quiero que conozca la sociedad.

¿Cómo ha sido el trabajo con su equipo?

Objetivos hemos cumplido muchos. Nuevas titulaciones, renovación de edificios, formación permanente, renovación de plantillas... Eso en un año lo hemos hecho, y lo hemos hecho nosotros, desde la universidad. Ha sido un trabajo, que es lo que más aprecio, desde los distintos puntos de la comunidad universitaria.