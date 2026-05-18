Azcón dice que Moreno "tiene que gestionar su magnífico resultado" y confía en su criterio

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP autonómico, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, "tiene que gestionar el magnífico resultado" cosechado en las elecciones autonómicas de este domingo, en las que el PP ha obtenido 53 escaños, y ha confiado en su criterio.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en Madrid en una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Azcón ha dejado claro que Moreno cuenta con "todo el apoyo" de su partido, también el suyo y le ha dado "la enhorabuena" por los resultados.

"El resultado en Andalucía es fruto de un trabajo bien hecho durante cuatro años y de una campaña electoral en la que --Moreno-- ha hecho todo lo que tenía que hacer, y cualquiera envidiaríamos el resultado", por lo que "hay que desearle que forme gobierno lo antes posible".

Ha proseguido diciendo que el resultado ha sido "histórico" y Moreno va a encarar su tercera legislatura al frente de la Junta de Andalucía. Azcón tiene de Moreno "la mejor de las consideraciones políticas" además de una "magnífica relación personal", indicando que "tiene criterio suficiente para saber lo que tiene que hacer", insistiendo en que "nadie ha conseguido estos resultados".

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Jorge Azcón ha hecho notar que "cada Comunidad Autónoma es distinta y no sería adecuado hacer extrapolaciones directas", tras lo que ha dado por seguro que "las decisiones que tome Juanma van a ser las mejores para los andaluces y también para el PP".