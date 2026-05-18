Aplazada la declaración de los profesores de Zaragoza acusados por Vox de un delito de odio: "Sostenemos que hicimos lo correcto"

La toma de declaración contra los profesores zaragozanos acusados por Vox de un delito de odio de est lunes ha sido aplazada sin fecha. Los docentes, Jorge Calderón y Jorge Remacha, están en el punto de mira de la formación de ultraderecha después de que el 5 de marzo de 2025 instalaran en la Cincomarzada un juego de dardos de plástico con imágenes de dirigentes de extrema derecha como Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Javier Milei o Santiago Abascal. Según han indicado, el objetivo era denunciar “con humor” políticas “racistas, machistas, LGBTIfóbicas, imperialistas y represivas”.

En la entrada de la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa un buen número de ciudadanos y agrupaciones sindicales y políticas han reclamado la absolución de dos docentes zaragozanos afiliados a CGT, investigados por este presunto delito de odio tras participar en un juego satírico sobre dirigentes de extrema derecha. En la concentración han denunciado una “criminalización de la libertad de expresión”. Además, creen que lo que se busca es "amedrentar" a los movimientos contrarios. "Sostenemos que hicimos lo correcto", ha indicado Remacha que ahora queda a la espera de una nueva fecha para su declaración.

El secretario general de CGT Aragón-La Rioja, Óscar Fraj Luzuriaga, y el secretario de acción jurídica de CGT Enseñanza Zaragoza, José Luis Ruiz Ramas, han mostrado el respaldo del sindicato a los acusados y han insistido en denunciar la “criminalización de la libertad de expresión”. “Burlarse de la extrema derecha no puede ser delito”, han afirmado, según se recoge en una nota de prensa.

Remacha también ha vinculado esta situación con las movilizaciones educativas convocadas para este martes y este miércoles o por los sindicatos de la enseñanza pública aragonesa. "No van a conseguir que la gente se quede en casa", han dicho. Además, han destacado que la gran presencia de entidades en defensa de su causa supone un apoyo que agradecen enormemente. "La respuesta solidaria nos da fuerza para seguir", explica.

El profesor Jorge Calderón ya presentó su declaración como investigado el pasado 13 de mayo, pues la causa todavía está en fase de instrucción. Ahora, con el aplazamiento, temen que el proceso judicial se alargue de forma indefinida con la intención de socavar su resistencia, una práctica que han visto ante otras acusaciones similares. La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) a la que pertenecen asegura que acusarles de "amenazantes" y de "incitar al odio" por un juego de dardos es "querer despojar de todo contenido crítico político a la Cincomarzada" y, por lo tanto, "atentar contra la tradición de estas fiestas". Ambos defienden, además, que la actividad “no fue una amenaza para nadie”.

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