Aragón envejece y cambia las reglas: cómo preparar el ahorro para una jubilación más larga

Aragón afronta el reto de financiar jubilaciones cada vez más largas en un contexto de envejecimiento demográfico. La comunidad ya cuenta con un 22,4% de población mayor de 65 años, lo que obliga a replantear la forma de ahorrar, invertir y planificar el patrimonio a largo plazo. Con este contexto de fondo, la delegación del Instituto Español de Analistas en Aragón, Navarra y La Rioja ha celebrado en Zaragoza este lunes una jornada para presentar el informe de Fidelity La revolución de la longevidad: Cómo prepararse para una nueva realidad, centrado en el pilar económico como soporte de los demás ámbitos de la preparación para la longevidad.

El documento advierte que vivir más años exige prepararse mejor en cuatro ámbitos: estabilidad económica, salud física, bienestar emocional y conexión social, aunque pone el foco especialmente en la planificación financiera.

Durante el encuentro, los expertos han subrayado que no basta con acumular ahorro, sino que es necesario diseñar una estrategia de inversión capaz de sostener el nivel de vida durante una jubilación más prolongada. Óscar del Diego Ereza, presidente de la Delegación del Instituto en Aragón, La Rioja y Navarra y director de Análisis de Ibercaja Gestión, ha señalado que "aprender a invertir a largo plazo es fundamental para cubrir nuestras necesidades futuras, cuando nuestros ingresos se vean reducidos"

Por su parte, Óscar Esteban Navarro, Iberia Business Head de Fidelity International, ha presentado las principales conclusiones del informe. En este sentido, ha destacado que "en una etapa de la vida que será cada vez más prolongada, la planificación ya no es opcional. Si uno de cada tres españoles que se acerca a la jubilación no sabe durante cuánto tiempo podrá vivir de sus ahorros, estamos ante una señal clara de la necesidad de reforzar la educación financiera y de abrir una conversación más realista sobre cómo sostener económicamente la longevidad", ha dicho.

Jaume Sáenz de Santamaría, del departamento de Análisis de Ibercaja Gestión, ha presentado ocho consejos fundamentales para convertirnos en buenos inversores de largo plazo. Jaume ha apuntado que “en toda inversión hay dos variables clave: la rentabilidad anual y el tiempo que permanecemos invertidos. Ambas son igual de importantes, pero a menudo un inversor corriente solo puede influir en la segunda”. Además, ha añadido que “la historia nos muestra tres hechos: no invertir no es una opción, la renta fija nos permite empatar (protegernos) y únicamente la Renta Variable nos da la opción de ganar en el largo plazo”.

"No basta con acumular ahorro"

En el debate, se reunieron expertos del sector financiero para analizar cómo el aumento de la esperanza de vida está cambiando las decisiones de ahorro e inversión y obliga a abordar la planificación patrimonial con un horizonte más largo. Óscar Esteban Navarro, Iberia Business Head de Fidelity International, destacó que “vivir más años implica también invertir y planificar de otra manera. No basta con acumular ahorro: es necesario convertirlo en una estrategia capaz de acompañarnos durante más tiempo, combinando prudencia, diversificación y una visión de largo plazo", ha dicho.

Por su parte, Jesús Gómez, director de Estrategia y Análisis de Renta Variable Europea en Santander Corporate & Investment Banking, apuntó que “la toma de decisiones bien informadas y asesoradas, además de la prudencia y la paciencia son principios fundamentales en la inversión en renta variable”.

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En la misma línea, Carlos Lasure, responsable de Estrategias Mixtas en Ibercaja Gestión, indicó que “una cartera demasiado conservadora puede convertirse en el mayor riesgo financiero en una sociedad más longeva” y remarcó el valor de combinar diversificación y planificación para afrontar con mayor seguridad el riesgo de vivir más años de los previstos. La jornada ha concluido con el cierre institucional de María Cadarso, vicepresidenta de la Delegación del Instituto en Aragón, Navarra y La Rioja, quien ha afirmado que invertir es un proceso continuo en el que no debemos dejarnos confundir por el ruido del mercado.