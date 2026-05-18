CaixaBank destina 30.000 euros al impulso del emprendimiento rural en Aragón a través de tres grupos Leader

CaixaBank reforzará este año su apuesta por el emprendimiento rural en Aragón con una inversión de 30.000 euros dentro de la sexta edición del programa ‘Tierra de Oportunidades’. La entidad financiera ha firmado convenios de colaboración con tres Grupos de Desarrollo Rural LEADER de la comunidad: AGUJAMA, CEDER Monegros y ADEFO Cinco Villas.

La iniciativa, impulsada por Acción Social CaixaBank, busca apoyar proyectos emprendedores ya en funcionamiento, favorecer la creación de empleo y generar nuevas oportunidades económicas en municipios rurales, con el objetivo de contribuir a la cohesión territorial y combatir la despoblación.

Cada uno de los grupos recibirá una aportación de 10.000 euros. De esa cantidad, 4.000 euros se destinarán a ayudas directas para emprendedores y otros 6.000 euros financiarán acciones de formación, acompañamiento y mentorización.

Las convocatorias comarcales permanecerán abiertas entre el 14 de mayo y el 5 de junio y forman parte de una red de 54 convocatorias repartidas por todo el país. En total, se premiarán 216 proyectos emprendedores, que posteriormente se integrarán en el programa nacional de formación ‘El reto de Tierra de Oportunidades’, una plataforma que conecta iniciativas rurales de diferentes territorios.

Jorge García, responsable de Acción Social en la Territorial Ebro de CaixaBank, destacó “el compromiso de CaixaBank con el medio rural aragonés y su apuesta por el emprendimiento como palanca de desarrollo económico y social”. También subrayó “el papel clave” de los Grupos de Desarrollo Rural, al considerar que “trabajar con entidades que conocen el territorio desde dentro nos permite acompañar mejor a los emprendedores y apoyar proyectos con impacto real y futuro en cada provincia”.

Municipios de menos de 5.000 habitantes

La convocatoria de 2026 está dirigida a emprendedores cuya actividad se desarrolle en municipios de menos de 5.000 habitantes —aunque algunas comarcas admitirán localidades de hasta 10.000 vecinos— y que facturen menos de 300.000 euros anuales. Entre los criterios de valoración figuran el potencial de crecimiento y generación de empleo, la innovación, el impacto social y la viabilidad de los proyectos.

El programa ‘Tierra de Oportunidades’, puesto en marcha en 2021, ha respaldado ya a más de 7.000 emprendedores en España y ha permitido la firma de 193 convenios con grupos de desarrollo rural y entidades sociales vinculadas al territorio. En estos cinco años, además, ha premiado 670 proyectos de emprendimiento rural.

Noticias relacionadas

En Aragón, los tres grupos colaboradores cuentan con una amplia trayectoria en el impulso del desarrollo local. AGUJAMA trabaja en las comarcas turolenses de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo; CEDER Monegros desarrolla programas de dinamización económica y social en Los Monegros; y ADEFO Cinco Villas impulsa iniciativas de emprendimiento, empleo y vivienda en esta comarca zaragozana a través de distintos programas europeos y locales.