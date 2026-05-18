Condenan al Gobierno de Aragón al pago de una multa por negarle la cirugía a un joven trans: "Esta sentencia abre una puerta a exigir otros tratamientos"

El Gobierno de Aragón acaba de ser condenado al pago de 6.190 euros por negarle una cirugía a un joven trans que había solicitado, con 16 años, una intervención de masculinización de tórax en el hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Desde la sanidad pública se le denegó la operación por ser menor de edad, pero ahora la sentencia del Juzgado de lo Social de Zaragoza, emitida el pasado 27 de abril, señala que no existe amparo legal para denegar "exclusivamente" esta cirugía por una cuestión de edad.

"El organismo competente del Departamento de Sanidad puede establecer protocolos e instrucciones que puede incluir un procedimiento asistencial de atención de las personas transexuales, pero lo cierto es que este protocolo no incluye una diferenciación en el tratamiento a mayores o menores de edad", indica el escrito.

Para el abogado Saúl Castro es "importante" que la sentencia haga referencia al hecho de que es "denegada exclusivamente" por su condición de menor de 18 años, "puesto que la edad es uno de los argumentos discriminatorios que los servicios sanitarios suelen utilizar para posponer o negar tratamientos, generando gran sufrimiento en las personas que los precisan", explica. "Esta sentencia abre una puerta a exigir que otros tratamientos e intervenciones quirúrgicas demandadas por las personas trans, que son sistemáticamente pospuestas con argumentos jurídicos inconsistentes, sean realizadas en los servicios sanitarios de forma diligente", argumenta.

Los hechos

El joven, que en 2022 logró modificar su nombre al que emplea actualmente y que es acorde con su identidad de género de hombre, acudió a finales de octubre de 2023 al servicio de Cirugía Plástica del Servet para solicitar dicha cirugía mamaria. Allí, el especialista le explicó la situación actual respecto a menores -es decir, que no se realizaban estas operaciones en menores de 18 años- y se le apuntó a la lista de espera quirúrgica para mastectomía.

Al mes siguiente, en noviembre, el mismo doctor le explica al joven que ha comentado el caso y le ratifica que "actualmente" la cirugía en menores "no está contemplada". Además, el servicio de Cirugía emite en diciembre un informe aclaratorio a petición de la familia, según la sentencia, donde el médico dice lo siguiente: "Actualmente realizamos mastectomías transgénero en pacientes mayores de 18 años, dado que no existe un protocolo específico que indique lo contrario".

Ante esta situación, el joven trans se desplaza a un centro médico privado de Zaragoza -la clínica Viamed Montecanal- para someterse a la intervención de mastectomía masculinizante. El coste fue de 6.190 euros.

En la legislación revisada para el caso, la sentencia alude a la ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. "Se desprende de toda esta regulación que no existe ninguna diferenciación entre mayores de edad y una persona con la edad del actor en el momento de la solicitud, en diciembre de 2023 (16 años de edad en ese momento), para tener acceso el sistema público de salud para la práctica de una intervención como es una mastectomía por disforia de género", dice.

Del mismo modo, se apunta que el criterio seguido por los profesionales de Salud de Aragón es que la WPATH (World Professional Association for Transgender Health) establece que "la mastectomía puede considerarse en adolescentes a partir de los 16 años solo en casos excepcionales, siempre tras una evaluación multidisciplinar prolongada, con consentimiento informado tanto del menor como de sus tutores legales, un historial persistente de años de evolución de incongruencia de género y un acompañamiento psicológico continuado".

"Este juzgador no duda, atendiendo a los estudios existentes sobre esta cuestión, que las conclusiones de que este tipo de intervenciones no están recomendados en personas menores de 18 años. Pero excepcionalmente, sí que se recoge en este documento que incluso este tipo de intervención produce efectos beneficiosos para la persona transgénero ya en la adolescencia", dice la sentencia, que matiza que el joven aragonés es "un chico que ya venía identificándose como tal desde los 12-13 años, contando con el apoyo de su entorno familiar, y que ya llevó a cabo hace ya años con éxito los trámites para el cambio de género desde el punto de vista administrativo, con asignación de un nombre culturalmente apegado al género masculino", argumenta.

"Se encuentra además bajo seguimiento de salud pública desde 2022, constando informes de salud pública que consideran la intervención, la cual es denegada exclusivamente por su condición de menor de 18 años", añade.

"Expectativas sociales"

La sentencia también ha sido valorada positiva por parte de Natalia Aventín, presidenta de Eurofia, Familias Trans-Aliadas, la entidad que ha acompañado a la familia de este joven en la reclamación. "El acceso a los servicios sanitarios para las personas trans está lleno de dificultades, a pesar de que Aragón dispone de una legislación específica que complementa a la legislación estatal. El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos, juegan en contra del colectivo".

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"La presencia o ausencia de pecho es uno de los elementos que nuestra sociedad usa para automatizar la lectura de los cuerpos, adjudicándoles marcas de género. Esto hace que muchas personas trans recurran a las cirugías para adecuar su imagen a las expectativas sociales y evitar sufrir violencias. En el caso de los hombres trans, la cirugía es parecida a la que se someten los hombres cis con ginecomastia", explica.