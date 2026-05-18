David Cabrero, el futbolista e influencer aragonés con tres Guinness World Records: "Me ha vuelto a entrar la ilusión de batir alguno más"

David Cabrero es un joven de Huesca aficionado al fútbol, a los viajes y a dejar su huella en la historia. Este altoaragonés aprovecha al máximo las 24 horas del día para poder llegar a tiempo a cumplir con su nutrida agenda donde no faltan entrenamientos con su equipo el Sabiñánigo de Regional Preferente, recorrer el mundo y trabajar como creador de contenido para diferentes empresas.

Lo que mucha gente fuera de su entorno desconoce es que Cabrero tiene el hobby de batir récords del mundo. "Batir un récord del mundo es facilísimo. Mucha gente no lo sabe pero hace unos años nos dio por intentarlo y lo conseguimos en tres ocasiones", ha explicado el joven oscense en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 40.000 seguidores.

Cabrero guarda a buen recaudo los diplomas entregados por Guinness certificando que batieron hasta tres récords en poco tiempo. "Hicimos la línea de cartas más larga del mundo. Utilizamos 14.795 cartas, más de un kilómetro. Si alguien quiere barajas, me puede mandar", recuerda el futbolista oscense que logró este registro junto a sus amigos Nicolás Landa, Jaime Hernández, Adrián Aurensanz y Alberto Carcasona en la misma capital oscense en septiembre del 2022 tras más de dos horas colocando cartas.

Mucha paciencia y habilidad

El segundo World Record Guinness que decidieron batir este grupo de amigos oscenses no está al alcance de gente con poca paciencia. "Qué dolor de cabeza. Cuatro mil pases con una pelota gigante hinchable. No nos veíamos ni las caras. Se lo quitamos a David Rush, que es el hombre con más récords del mundo y nos lo ha vuelto a quitar. Si alguien se anima a revalidar título, que nos avise", recuerda Cabrero, que logró este registro a la segunda tentativa con su amigo Diego Arellano en 2023 tras dar 4.563 pases consecutivos.

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El tercer récord del mundo de este joven oscense tiene que ver con su afición por el fútbol y requiere de una habilidad especial e incluso algo de suerte. "Se trataba de pegar un pelotazo lo más lejos posible y coger el balón entre las rodillas. Nos costó menos de 5 minutos hacerlo. Ahora nos lo han batido unos youtubers estadounidenses. Si alguien saca muy fuerte podemos volver a intentarlo", explica Cabrero al que le ha vuelto la ilusión por intentar batir un récord Guinness y busca nuevos compañeros con quien hacerlo.