Las familias de la concertada de Aragón defienden ampliar los conciertos a Bachillerato a un día de la huelga: "Es una medida de justicia social"

La federación cristiana de asociaciones de madres y padres de Aragón ha mostrado su apoyo hacia la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso un día antes de que la comunidad educativa vaya a la huelga para precisamente rechazar esta medida. "En nombre de las más de 30.000 familias que representamos queremos comunicar que este concierto se justifica única y exclusivamente para garantizar la continuidad de nuestros hijos en su mismo colegio, con sus mismos profesores compañeros", han defendido desde Fecaparagón.

La federación centra su defensa del Bachillerato concertado en Aragón en diez puntos principales con los que buscan apoyar una medida que has ido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por 17 entidades que, además, han solicitado cautelares para frenarla. A juicio de Fecaparagón, extender los conciertos educativos a esta etapa, que no es obligatoria, "permite garantizar un modelo educativo que representa una eficiencia de los recursos ya existentes, una integración, normalización, inclusión y compensación de desigualdades de todos los alumnos aragoneses". Consideran que se trata de una medida de "justicia social".

Una de las críticas de las entidades defensoras de la pública es que el Gobierno de Aragón vaya a destinar millones de euros a concertar el Bachillerato mientras los centros públicos sufren "deficiencias". Sin embargo, desde Fecaparagón han sostenido que la medida "es totalmente compatible con una financiación suficiente" de la pública y han afirmado que debe entenderse "no como una privatización" de la misma, sino como una "oportunidad para extenderla". "Tal cual se estaba desarrollando en los ocho colegios que ya ofrecen Bachillerato concertado y en otras comunidades de España", han apostillado.

En esta línea, han señalado que pensar que las vacantes de Bachillerato de los institutos públicos deben ser cubiertas "es como pensar que no es necesario crear aulas en los colegios de los barrios nuevos mientras sobren plazas en otros centros". Las entidades defensoras de la escuela pública han insistido en que concertar esta etapa postobligatoria es "innecesario" porque hay vacantes en la pública y también en la mayoría de los ocho centros que ya ofrecen concierto en esta etapa en Aragón.

Pero desde Fecaparagón han insistido en que debe entenderse como "una necesidad real " que los alumnos de la concertada puedan estudiar el Bachillerato en el mismo centro, con los mismos compañeros y docentes "sin exclusiones por motivos económicos". "Todos acogimos con satisfacción la creación de los Colegios Públicos Integrados (CPI) para cubrir una necesidad en la continuidad del alumnado de Primaria a Secundaria", han añadido.

La federación también ha defendido la legalidad de la medida, que ha sido llevada ante al TSJA, al asegurar que "el concierto del Bachillerato está previsto en la normativa y permite ordenar la oferta, atendiendo así la demanda y garantizando la libertad de elección dentro del sistema educativo". Las entidades que interpusieron el recurso criticaron que la modificación de la orden que posibilita la concertación de Bachillerato no responde a necesidades puntuales, sino que "abre una habilitación general para la concertación de enseñanzas postobligatorias".

Fecaparagón ha asegurado que "la mejora de la escuela concertada nunca será en detrimento de la pública, sino que redundará en una mejora de la educación aragonesa", a lo que han añadido: "Defenderemos siempre el reconocimiento de la dualidad de centros sostenidos con fondos públicos, convencidos de que ampliar opciones es fortalecer el sistema".

Asimismo, han afirmado que los centros públicos y concertados de Zaragoza "ofrecen la misma pluralidad de alumnado y familias", por lo que comparten "la misma diversidad de necesidades". "Para llegar a entender esta realidad solo hay que conocer que la diversidad cultural y socioeconómica es semejante, por ejemplo, en todos los colegios públicos y concertados de la zona de la Romareda, como semejantes son todos los colegios públicos y concertados de los barrios de San Pablo o las Delicias", han defendido.

Desde Fecaparagón han invitado a quienes rechazan la concertación del Bachillerato "a conocer de primera mano la realidad de los centros concertados". "Solo desde el conocimiento directo es posible comprender la pluralidad de nuestras familias y la diversidad de necesidades que compartimos con el conjunto de la sociedad aragonesa", han apuntado.

A un día de una huelga, las familias han recalcado que la concertación del Bachillerato en Aragón "constituye una medida eficaz y coherente" para lograr "la igualdad de oportunidades y mejora continua en la calidad educativa de todos los aragoneses". "La extensión de los conciertos es un beneficio compartido hacia docentes y trabajadores, ya que estabiliza y mejora sus condiciones laborales, con el objetivo de la igualdad de oportunidades de toda la comunidad educativa", han remarcado.