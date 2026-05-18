Más de 800 funcionarios del Gobierno de Aragón faltan cada día a su trabajo por bajas médicas

Los funcionarios del Gobierno de Aragón registran una tasa de absentismo laboral del 6,6%. Así lo arrojan los datos de la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, encargada de regular la función pública de la Administración General del Ejecutivo autonómico. Una cifra, ese 6,6%, que está en el entorno del sector privado de la comunidad autónoma, ya que diferentes estudios sobre el 2025, tanto de Cámara de Zaragoza como de CEOE, muestra variaciones en bajas por enfermedad común (las que se analizan para el absentismo laboral) en el entorno del 5% y el 8%, en función de los sectores. Los registros del Gobierno autonómico sitúan entre 800 y 900 trabajadores los que faltan cada día a su puesto de trabajo.

Según los datos facilitados por la consejería que seguirá dirigiendo el popular Roberto Bermúdez de Castro, las bajas dentro del cuerpo de Administración General están estabilizadas en torno al 6,5% desde abril de 2024. La cifra, con subidas y bajadas, apenas tiene ni grandes picos ni grandes valles en estos dos años analizados. El dato más bajo, entre finales de diciembre de 2024 y enero de 2025 y en septiembre de 2025, arrojaba en torno a un 5,8% de bajas temporales. En el momento de mayor crecida del dato, en febrero de 2026, el registro llegaba hasta el 7,8%, aproximadamente. Según los datos de la consejería de Administración Pública, cada día hay entre 800 y 900 personas de baja, lo que responde a ese entorno del 7% en el que se mueven las bajas temporales dentro del cuerpo de funcionarios del Gobierno aragonés.

El absentismo, por departamentos

Los porcentajes de absentismo varían ligeramente entre los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico. Hasta el 9,35% escalan en Bienestar Social y Familia, un área que tiene muchos trabajadores con empleos en cuidados y tercer sector, que también registran bajas en el sector privado por la exigencia del empleo. Después, Educación, Cultura y Deporte, con un 7,44% de bajas diarias. Entre medias, un dato más anecdótico, según destacan en la DGA, como es el departamento de la Presidencia. Tiene un 8,33% de absentismo, pero un equipo reducido de una veintena de personas, por lo que consideran en el Gobierno autonómico que una sola ausencia desvirtúa por completo los registros.

Bajando en la escala, Sanidad (5,63%), Fomento (5,3%) y Empleo, Ciencia y Universidades (5,16%) superan el 5% que roza Agricultura y Ganadería, que se queda en el 4,95%. A partir de ahí, el departamento de Medio Ambiente y Turismo registra un 4,79% de bajas cada día, algo superior al 4,33% que se ha analizado en el ya extinto departamento de Presidencia, Economía y Justicia. Cierra la tabla, como la consejería con un menor porcentaje de absentismo, el departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, que se queda en el 4,23%.

La información facilitada por la consejería de Administración Pública muestra los datos por "enfermedad común" y descarta a todos aquellos trabajadores con enfermedades graves, bajas por maternidad o paternidad o que están al cuidado de familiares que padecen enfermedades de larga duración, para reflejar mejor qué empleados públicos se ven afectados por infecciones comunes.

Contemplan, además, al personal laboral y a los funcionarios. La distribución de los trabajadores se ha hecho conforme a la anterior estructura orgánica del Gobierno de Aragón, que hace apenas dos semanas, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo formado por PP y Vox, ha aprobado una nueva organización que contempla la unión de la consejería de Educación con la de Ciencia y Universidades y la separación de Presidencia de Economía y Empleo.

El sector privado de Aragón, en cifras similares

Los registros que el Gobierno de Aragón ha recopilado entre sus trabajadores durante los dos últimos años, desde el mes de abril de 2024, arrojan datos muy similares a los que se ven en el sector privado, según los últimos informes de Randstad Research, que los elabora apoyada en los datos compartidos por el Instituto Nacional de Estadística.

Según el análisis de esta consultora, realizada con registros del último trimestre del año, Aragón tiene una un absentismo laboral del 7,3%, lo que supone una subida de 0,3 puntos respecto al anterior estudio. Randstad Research aclara que cuenta como absentismo la medición general, "integrando tanto las bajas por incapacidad temporal como el resto de motivos". Solo por incapacidad temporal (IT), el dato baja hasta el 5,5%, pero con un repunte de 0,4 puntos respecto al anterior análisis.

Aragón se sitúa así prácticamente en la media nacional en ambas categorías. El dato general para España es del 7,3%, 0,2 puntos más que en la comunidad autónoma, mientras que las bajas por IT se sitúan en el mismo 5,5%.

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A nivel nacional, el sector de "servicios a edificios y actividades de jardinería", con un 10,8% de absentismo por IT, lidera el área laboral con más bajas diarias. "Tratamiento de residuos", con un 9,9%, y "asistencia en establecimientos residenciales", con un 9,8%, completan el podio. Dentro de los diez primeros clasificados hay trabajos en el sector de las apuestas, correos, alojamiento o la industria metalúrgica, así como la del automóvil.