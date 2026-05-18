El Gobierno de Aragón rebaja casi un 10% la temporalidad entre sus trabajadores en los dos últimos años

La función pública es siempre uno de los quebraderos de cabeza de todas las instituciones. El Gobierno de Aragón pelea desde hace tiempo contra la temporalidad dentro de la plantilla y en los dos últimos años ha reducido casi un 10% el número de trabajadores temporales, entre laborales y funcionarios, dentro de la plantilla del Ejecutivo autonómico. Un registro que ha logrado gracias a los procesos internos, con los que ha movilizado plazas y ha ido avanzando y cerrando las convocatorias bloqueadas durante los últimos años del anterior Gobierno aragonés.

La consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, que seguirá en la recién estrenada legislatura con una estructura idéntica y bajo el mando del PP en la figura de Roberto Bermúdez de Castro, ha registrado un descenso de un 9,54% en el número de trabajadores temporales en el cuerpo de Administración General del Gobierno aragonés. Una cifra que permite que la temporalidad se haya quedado, a finales de abril y según datos facilitados por la propia consejería autonómica, en un 26,63% de trabajadores temporales. Es decir: uno de cada cuatro trabajadores del Gobierno de Aragón es temporal. Una cifra que sigue lejos, como en la mayoría de instituciones públicas, del 8% de temporalidad que reclama la Unión Europea y que ni siquiera el organismo supranacional cumple dentro de su plantilla.

La temporalidad en los trabajadores laborales se encuentra cinco puntos por encima de la media, con el 31,33% de los empleados de esta categoría estando en régimen temporal. Los funcionarios, que son más dentro de la Administración, compensan este dato y se quedan en un 24,9%. El número de puestos en los dos últimos años analizados por la consejería encargada de regular la función pública aragonesa han crecido en un 0,37%.

Descenso anual

La evolución de la temporalidad desde abril de 2024 registra un importante descenso. En el caso de los empleados laborales, en aquellas fechas, más de uno de cada dos trabajadores era temporal. Una situación en la que se encontraban el 52,61% de los empleados laborales. Un primer ajuste importante, el hecho hasta finales de junio de ese mismo año, redujo la cifra hasta el 37%. Y aunque hubo un repunte durante el siguiente año, con picos del 38,45%, el descenso se ha mantenido hasta la cifra actual del 31,33%. La cadencia de subidaS y bajadas importantes es casi calcada, pero en descensos menores por haber menos trabajadores en esa situación, en el caso de los funcionarios. Había un 29,92% en abril de 2024, hubo un ascenso hasta el 31,37% cinco meses después, y posteriormente un descenso paulatino hasta el 24,9% marcado en mayo de 2026.

La serie histórica reconoce la aceleración de las medidas para bajar la temporalidad. A finales de 2023, la media de la interinidad rozaba el 37%, según los datos de Función Pública. En la consejería defienden las medidas adoptadas desde la llegada de Jorge Azcón al Pignatelli y la aplicación de los procesos internos, con los que se ha llegado hasta el actual dato del 26%. Las cifras, sin embargo, tienen mucho que envidiar a los datos de la comunidad hace diez años, ya que en 2016 la tasa de interinidad se quedaba en el entorno del 22%. Antes era un mejor: en 2009, primer año facilitado en este registro de datos desde la DGA, la temporalidad se encontraba décimas por debajo del 20%.

El número de puestos vacíos, según los datos del Gobierno de raagón, crece cada verano y se sitúa en el entorno de los 2.400. Desde el verano de 2025, las vacantes en la Administración General han ido bajando y en la actualidad, según fuentes de Función Pública, hay unos 1.600 puestos sin ocupar. Suponen en torno al 12% de todos los puestos del cuerpo de funcionarios.

Los datos por consejerías

La temporalidad en los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón se reparte de manera distinta. Hay consejerías que hasta finales del pasado mes de abril registraban interinidades por encima del 30%, mientras que otras apenas superaban el 10%. El liderazgo de esta tabla de dudoso prestigio se lo queda Bienestar Social y Familia, con un 36,46% de sus trabajadores en régimen de temporalidad. De cerca le sigue Educación, Cultura y Deporte, alcanza el registro del 31,09%. La medalla de bronce se la queda Empleo, Ciencia y Universidades, con 28,73%.

El departamento de Fomento (26,57%) y el de Agricultura (23,07%) siguen en la clasificación, de la que cinco departamentos logran bajar de los 20 puntos en temporalidad. Medio AMbiente registra un 19,49%, Presidencia, Economía y Justicia llega hasta el 18,34% y Sanidad se queda en el 18,03. Hacienda, Interior y Administración pública rebaja sus cifras hasta el 10,71%. La propia Presidencia, el órgano más cercano al presidente Jorge Azcón, se queda en un 8%. Desde el propio Gobierno de Aragón señalan que este departamento es el más reducido, con diferencia, de todo el Ejecutivo autonómico, ya que lo componen apenas una veintena de personas.

Los registros medios coinciden de forma casi exacta con los trabajadores laborales, con datos por encima de la media, y de funcionarios, por debajo de esa media y que compensa el crecimiento de los laborales. El orden en las consejerías también es el mismo, con Bienetar Social y Familia, Educación y Empleo y Ciencia como las tres principales áreas con más trabajadores en régimen interino.

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Los datos facilitados por el Gobierno de Aragón son una fotografía fija de la situación de la función pública a finales de abril de 2026, cuando todavía no se había formado el nuevo Gobierno entre PP y Vox y, por lo tanto, no se había cambiado la nomenclatura de los departamentos. En la actualización de estas cifras se pueden producir alteraciones por la fusión de varias consejerías, como Educación y Ciencia y Universidades, precisamente dos de las áreas con más temporalidad, o la separación en dos departamentos entre Presidencia y Economía.