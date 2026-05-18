Confirmado por Hacienda: reducciones del IRPF para casi 35.000 agricultores y ganaderos de Aragón

El Gobierno ha publicado la orden de reducción de módulos del IRPF de 2025 para agricultores y ganaderos, una medida que beneficiará a 34.800 profesionales en Aragón y que supondrá una rebaja estimada de 28 millones de euros en la base imponible de quienes tributan por el sistema de estimación objetiva.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda que recoge la propuesta de reducción de índices de rendimiento neto planteada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ante las “circunstancias excepcionales adversas” que afectaron a numerosas explotaciones durante 2025.

La orden contempla reducciones específicas del 50 % para el sector de la apicultura y del 30 % para el ovino y caprino, tanto de carne como de leche. Así, el índice de ovino y caprino de carne pasa de 0,13 a 0,09, el de leche de 0,26 a 0,18 y el de apicultura de 0,26 a 0,13. Además, las reducciones se suman a la rebaja general del 5 % en el rendimiento neto aplicada a los cerca de 800.000 agricultores y ganaderos españoles que tributan por módulos.

El Ejecutivo ha señalado que las minoraciones responden a los efectos de fenómenos climáticos registrados en 2025, entre ellos altas temperaturas, heladas, pedriscos, fuertes vientos, precipitaciones extremas e incendios forestales.

La orden también mantiene otras deducciones ya vigentes, como la reducción para ganaderos que utilizan piensos adquiridos a terceros cuando representan más del 50 % del total consumido, con un índice único del 0,5 para todos los sectores ganaderos. Igualmente, continúa el coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, que permite una reducción del 25 % del rendimiento neto y se amplía a todos los regadíos, no solo a los de consumo eléctrico estacional. También se mantiene la exención en el IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

En Aragón, las reducciones adicionales afectan a numerosos cultivos y municipios de las tres provincias. Entre ellos figuran los cereales en 46 municipios, la cebada en 53 localidades, el maíz en 22, el trigo blando en 34 y el trigo duro en 22 municipios zaragozanos. También se han aprobado rebajas para producciones de frutos no cítricos, almendra, olivar, tomate y uva para vino con y sin denominación de origen. Destacan las reducciones para melocotón en 78 municipios, almendra en 91 y productos del olivo en 76 localidades aragonesas.

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Según el Ministerio, estas medidas buscan compensar la pérdida de rentabilidad sufrida por las explotaciones agrícolas y ganaderas y aliviar la carga fiscal del sector primario tras un año marcado por las adversidades climáticas.