Jorge Azcón y Juanma Moreno, los 'perdedores' del PP en el carrusel de elecciones autonómicas

La victoria del popular Juanma Moreno en las elecciones autonómicas de Andalucía de este domingo deja el mismo sabor agridulce en la boca del PP que en el caso de Aragón. Tanto Moreno Bonilla como Jorge Azcón, líder conservador en la comunidad, han vencido y registrado el mayor número de escaños en sus Parlamentos, pero dejándose sillones en la convocatoria en la electoral y aumentan su dependencia de Vox, que ha crecido mucho más en Aragón que en el sur de España. Los dos territorios evidencian el batacazo del PSOE, registrando en ambas localizaciones el peor resultado de su historia, y el avance de la izquierda autonomista, que representan Chunta Aragonesista y Adelante Andalucía, respectivamente.

Azcón y Moreno Bonilla son los peores parados del PP en las cuatro elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) celebradas en los últimos meses. Los dos barones han perdido fuerza en sus parlamentos, mientras que María Guardiola (Extremadura) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) sí lograron un mayor apoyo por parte de sus ciudadanos. Aunque los cuatro salían con el sueño de lograr la mayoría absoluta popular en estos comicios territoriales, ninguno la ha cosechado y todos han llegado, o tendrán que llegar, a algún tipo de acuerdo con Vox para garantizar la estabilidad y gobernabilidad de sus comunidades autónomas por los próximos cuatro años.

La mayor derrota la ha sufrido el andaluz Moreno Bonilla, que este domingo iba a las urnas con una mayoría absoluta que ya no tiene. "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente", resumía quien seguirá siendo presidente de Andalucía durante los próximos ejercicios, pero tendrá que llegar a un acuerdo con Vox. El líder del PP en la comunidad ha perdido cinco escaños, bajando de los 58 a los 53 que tendrá en la próxima legislatura. Tan solo dos sillones le han separado de una mayoría absoluta que le habría evitado depender de la ultraderecha para seguir aplicando sus políticos. La ultraderecha de Vox no ha solicitado entrar este lunes en el Gobierno andaluz, pero sí ha avisado de que su apoyo estará condicionado a que el principio de "prioridad nacional" esté reflejado en las políticas de Moreno Bonilla, que las quiere llevar a cabo con un Ejecutivo solo del PP.

Menos puestos en las Cortes perdió Azcón el pasado mes de febrero. El aragonés se dejó dos escaños, bajando de los 28 a los 26, pero su dependencia de Vox es mayor por el crecimiento de la ultraderecha, que dobló resultados y se aupó desde los siete hasta los catorce escaños en el Parlamento aragonés. Azcón aspiraba a la mayoría absoluta antes de la convocatoria electoral, pero el desarrollo de la campaña electoral y el subidón de Vox, que sí ha sufrido un frenazo en las dos últimas convocatorias, lastraron las aspiraciones del presidente popular. El jefe del Ejecutivo autonómico preside una DGA que ahora cuenta con tres consejeros de Vox, Alejandro Nolasco, Luis Biendicho y Arancha Simón, el primero con rango de vicepresidente de la comunidad autónoma.

En la otra cara de la moneda, los dos líderes regionales del PP que sí mejoraron sus resultados. María Guardiola subió un escaño, lo que no le permitió alejarse de un Vox que creció bastante más y con el que comparte Consejo de Gobierno desde hace semanas. La ultraderecha tiene dos puestos en el Gobierno extremeño, con consejeros de Desregulación, Bienestar Social y Familia y de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Alfonso Fernández Mañueco, por su parte, logró dos escaños más y se encuentra enfrascado ahora en la negociación del futuro Ejecutivo autonómico, que también puede contar con Vox en su interior. La ultraderecha ganó tan solo un sillón más, un síntoma de estancamiento que en Andalucía se puede volver a ver, por el crecimiento menor respecto a los comicios de Extremadura o Aragón.

El PSOE baja a mínimos históricos

La victoria del PP puede tener un regusto amargo para sus líderes, pero el sabor del resultado del PSOE no deja ni una gota dulce. Tanto en Aragón, en febrero, como en Andalucía, este domingo, los socialistas registraron el peor resultado de su historia en dos comunidades autónomas que tradicionalmente han apoyado más al ala progresista del bipartidismo.

Las similitudes entre las dos federaciones socialistas es total. Ambas apostaron por dos ministras, Pilar Alegría y María Jesús Montero, para liderar sus candidaturas y hacerse con las riendas del PSOE. Una maniobra orquestada por el propio Pedro Sánchez, en busca de mayor afinidad por parte de los territorios y una alineación total con las políticas de La Moncloa y con las acciones de Ferraz. Tanto Montero como Alegría han sido dos de los rostros más vinculados a Sánchez. La primera, como vicepresidenta y ministra de Hacienda y número 2 del PSOE a nivel nacional, y la mujer con mayor confianza política del presidente del Gobierno. La aragonesa, miembro del núcleo duro de Sánchez y portavoz del PSOE y del Gobierno de España en dos recientes etapas.

María Jesús Montero y Pilar Alegría, hace unos meses, cuando ambas aún eran ministras del Gobierno de España. / EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN

Alegría se dejó cinco escaños y bajó hasta los 18, frente a los 23 obtenidos por Javier Lambán en mayo de 2023, cuando el ejeano aspiró fallidamente a una tercera legislatura en el Pignatelli. 18 es el suelo del PSOE en Aragón, también con Lambán, pero entonces con Podemos en 14 escaños, por lo que le valió para hacerse con el Gobierno. El número de apoyos, de votos, fue menor en el caso de Alegría, que tuvo que hacer una campaña electoral diferente en la que sí logró, en cierta medida, quitarse el cartel de candidata sanchista y comenzar a proyectar una imagen de política afianzada en la comunidad autónoma.

La caída de Montero deja al PSOE en 28 escaños en Andalucía, dos menos que los que tenían los socialistas en la pasada legislatura. Cuatro derrotas seguidas en los comicios autonómicos frente a la derecha y más dolorosa en un territorio como Andalucía, un bastión histórico de los socialistas desde tiempos de Felipe González. Una comunidad autónoma que ha tenido un giro importante desde la irrupción de Juanma Moreno. En el PSOE, a nivel federal, han rechazado este martes la autocrítica y no han señalado a María Jesús Montero. La portavoz nacional de los socialistas, Montse Mínguez, ha asegurado que el resultado "no es extrapolable a las elecciones generales", un gesto con el que el PSOE ya mira a los comicios programados para el verano de 2027.

La izquierda autonomista crece, la izquierda tradicional resiste

La debacle del PSOE ha sido aprovechada en ambas comunidades autónomas por la izquierda autonomista. Chunta Aragonesista dobló su representación y ostenta ahora seis escaños que lidera su nuevo presidente y portavoz en las Cortes, Jorge Pueyo. Aún mejor ha sido el crecimiento de Adelante Andalucía, que con una campaña de defensa del sistema público y apuesta por la identidad andaluza, ha pasado de tener dos sillones a ocho en el Parlamento andaluz.

Las dos únicas notas positivas en el escenario progresista de las comunidades autónomas. Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, coordinador nacional de Izquierda Unida, se quedó en los mismos cinco escaños que ya tenía en el Parlamento autonómico. Un resultado que también igualó Izquierda Unida en Aragón, manteniendo un sillón que ahora ocupa Marta Abengochea. En el caso de Andalucía, la coalición incorporaba a Podemos y Sumar, mientras que en Aragón el partido que ahora lidera Ione Belarra se quedó fuera de la confluencia de izquierdas. Las urnas le castigaron y también se quedaron fuera de La Aljafería, a la que entraron en 2015 con fuerza, 14 escaños.