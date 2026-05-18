Del "just in time" al "just in case": la logística aragonesa se prepara para un mundo más inestable

La logística ya no habla solo de costes y eficiencia. Habla de guerras, energía, aranceles, rutas marítimas bloqueadas y mercados que se cierran de un día para otro. En ese nuevo tablero internacional, Aragón quiere jugar con ventaja. O, al menos, estar preparado para resistir. Ese fue el mensaje que ha sobrevolado este lunes la jornada Resiliencia ante la incertidumbre geopolítica en la cadena de suministro, organizada por Zaragoza Logistics Center (ZLC) junto al clúster ALIA y el proyecto europeo RISE SME.

Empresas, instituciones y operadores logísticos han analizado en este encuentro cómo las tensiones geopolíticas están transformando el comercio internacional y obligando a las compañías a cambiar su manera de producir, almacenar y transportar mercancías. La lógica del “just in time” (justo a tiempo) ha dejado paso a otra prioridad basada en resistir.

“Ya no se trata solo de hablar del problema, sino de plantear alternativas”, resumió el presidente de ALIA, Eduardo Corella, en declaraciones a los medios de comunicación. “No podemos controlar qué ocurre en Ormuz, pero sí podemos adaptarnos de manera ágil”.

La referencia al estrecho de Ormuz no era casual. El temor a una escalada en Oriente Medio, los problemas en el mar Rojo o las tensiones comerciales entre grandes potencias han vuelto a poner a prueba unas cadenas de suministro que todavía arrastran las cicatrices del covid. Un escenario donde Aragón aspira a convertir su posición logística en un escudo competitivo.

De la eficiencia a la resiliencia

“Las empresas aragonesas ya demostraron durante la pandemia una gran capacidad de respuesta y hoy están mejor preparadas para afrontar nuevas incertidumbres”. Con esa idea sintetizó el director académico de ZLC, Rafael de Miguel, el espíritu de una jornada centrada en la adaptación.

Durante el panel ejecutivo participaron representantes de CEOE Aragón, Aragon Exterio (Arex), los aeropuertos de Zaragoza y Teruel y la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), infraestructuras consideradas estratégicas para sostener el músculo exportador aragonés en un contexto internacional cada vez más volátil.

De Miguel defendió que Aragón cuenta con “una estructura multimodal muy sólida” y una “auténtica cultura logística” que permite afrontar mejor las disrupciones globales. El reto, insistieron los participantes, pasa ahora por reforzar la conectividad ferroviaria, avanzar en digitalización, garantizar energía competitiva y atraer talento especializado.

En ese contexto, la logística deja de ser un elemento secundario para convertirse en un factor decisivo de competitividad industrial. “Si se nos cierra China o Estados Unidos, tendremos que abrirnos a nuevos mercados”, apuntó Corella, que puso el foco en las oportunidades que pueden abrir acuerdos comerciales como Mercosur o el futuro pacto con India.

Aragón, laboratorio de proyectos competitivos

El presidente de ALIA reivindicó además el peso que está logrando Aragón en la captación de proyectos innovadores vinculados a la logística y la competitividad empresarial. “Aragón representa el 4% del PIB y, sin embargo, ha conseguido el 30% de determinados proyectos competitivos”, destacó. En el caso del clúster ALIA, aseguró que actualmente trabajan en cerca de 40 proyectos activos, doce de ellos pendientes todavía de resolución. "La competitividad no es un objetivo, es una obligación”, insistió.

Para Corella, la clave pasa por combinar innovación, inteligencia artificial, digitalización e infraestructuras. Y ahí volvió a emerger una vieja reivindicación del empresariado aragonés: mejorar las conexiones ferroviarias y reforzar corredores como la travesía central del Pirineo. “Lo que buscamos es que nuestros productos lleguen a Europa a menor coste y en menos tiempo”, explicó.

La TMZ se prepara para crecer

Uno de los actores que mejor ejemplifica ese cambio de paradigma es la Terminal Marítima de Zaragoza. Su director, Ramón Adé, defendió que las crisis de los últimos años han obligado al sector a abandonar la obsesión por la eficiencia extrema para apostar por la capacidad de respuesta. “Hemos pasado del ‘just in time’ al ‘just in case’” (por si acaso), resumió.

La TMZ culminará en las próximas semanas una ampliación que permitirá incrementar notablemente su capacidad de almacenamiento de contenedores, hasta alcanzar los 12.000 TEUs, lo que la convierte en la terminal interior con mayor capacidad de España.

La infraestructura pretende funcionar como “buffer” logístico ante futuras disrupciones, espacios donde almacenar mercancía y evitar que las industrias tengan que detener su producción cuando se producen retrasos o bloqueos en las rutas internacionales. “Lo importante es que no se cierre la producción”, insistió Adé, que recordó que durante las últimas crisis -desde el covid hasta los problemas ferroviarios o las tensiones en Oriente Medio- la mercancía “ha tardado más en llegar, pero ha llegado”.

La ampliación será inaugurada oficialmente el próximo 10 de junio y entrará en servicio durante la segunda mitad del año. El siguiente paso, avanzó el director de la TMZ, será desarrollar corredores ferroportuarios “verdes y digitales” y atraer nuevas inversiones vinculadas al comercio internacional.

Más tren y más capacidad

El crecimiento de la TMZ está estrechamente ligado al impulso del transporte ferroviario de mercancías. Adé defendió que las inversiones en infraestructuras y material rodante permitirán aumentar la cuota del tren en los próximos años, especialmente cuando finalicen las grandes obras en los corredores mediterráneo y hacia Algeciras. “Estamos preparados para responder a ese incremento”, aseguró.

En un mundo donde las rutas globales son cada vez más vulnerables, la capacidad logística se convierte en un activo estratégico. En este contexto, Aragón quiere aprovechar su posición interior, sus plataformas y su red multimodal para consolidarse como uno de los grandes nodos logísticos del sur de Europa.