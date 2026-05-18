Nuevo golpe al patrimonio en Aragón: otros dos edificios entran en la Lista Roja por su avanzado estado de deterioro

La Iglesia de la Asunción de Cutanda, en la provincia de Teruel, y la casa de la calle Mediavilla número 5, en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, han sido incorporadas este mes a la Lista Roja de Hispania Nostra por su avanzado estado de deterioro y por la necesidad de actuar para evitar la pérdida de sus valores patrimoniales.

Con estas dos nuevas inclusiones, Aragón alcanza los 161 bienes en riesgo distribuidos entre Zaragoza, con 73, Huesca, con 52, y Teruel, con 36. El dato, según asegura la entidad, vuelve a poner de manifiesto "la fragilidad de una parte relevante del patrimonio aragonés, especialmente en aquellos entornos donde el abandono, la falta de uso y el paso del tiempo aceleran la degradación de elementos históricos de gran valor social, cultural y arquitectónico".

Ambos edificios, bien visibles en el centro de sus respectivas poblaciones, forman parte de la última actualización de este catálogo, en la que Hispania Nostra ha añadido cinco nuevos elementos localizados en Aragón, Andalucía, Asturias y Región de Murcia.

Barroco abandonado

La Iglesia de la Asunción de Cutanda, de propiedad pública y declarada Bien de Interés Cultural, fue construida entre 1601 y 1627 con financiación de la mitra de Zaragoza. Considerada uno de los primeros ejemplos de tipología barroca en la comarca, el templo conserva elementos de interés como sus tres naves con bóvedas de medio cañón con lunetos, el crucero con cúpula sobre pechinas, la portada con el escudo episcopal de fray Juan de Peralta y una torre de ladrillo con decoración de inspiración mudéjar.

A lo largo de su historia, el edificio ha sufrido distintos daños. En 1839, durante las guerras carlistas, un incendio destruyó varios retablos y el archivo, aunque no afectó de forma sustancial a la estructura. También en ese periodo, el chapitel de la torre fue demolido tras el impacto de un rayo. Actualmente, el deterioro se aprecia en numerosas grietas en la torre, la fachada y los laterales de la nave, además de ladrillos rotos y agujeros.

Su inclusión en la Lista Roja busca alertar sobre la necesidad de actuar para frenar el avance de estos daños y evitar que comprometan la conservación de un conjunto protegido y de alto valor patrimonial.

Casas con mucha historia

La casa de la calle Mediavilla número 5, en Ejea de los Caballeros, también ha sido incorporada a la Lista Roja de Hispania Nostra por su avanzado estado de deterioro y la falta de mantenimiento. El inmueble, conocido como Casa Mazón, está situado dentro del Conjunto Histórico declarado de la localidad y está considerado una de las viviendas más antiguas identificables de Ejea, además de ser prácticamente la única que conserva elementos góticos originales visibles al exterior.

Daños en la casa de la calle Mediavilla nº 5, en Ejea de los Caballeros / Hispania Nostra

Entre sus principales valores destacan la galería de arquillos de la planta superior, los canecillos de madera labrados que sustentan el alero, los balcones simétricos de la planta noble y los restos de ventanas góticas de la fachada lateral hacia la calle Azara.

El deterioro de las viguetas, los desprendimientos del alero, el cableado visible, los añadidos que desvirtúan la fachada y los daños derivados de la falta de conservación han motivado su inclusión en la Lista Roja, con el objetivo de "alertar sobre la necesidad de intervenir para evitar la pérdida de sus elementos arquitectónicos más valiosos".

Los casos de la Iglesia de la Asunción de Cutanda y de la casa de la calle Mediavilla nº 5 se suman al conjunto de bienes aragoneses que requieren medidas de protección, conservación y difusión de su importancia. La lista Hipania Nostra recoge en este momento 161 enclaves aragoneses calificados en elevado riesgo de desaparición. Además de las muestras de Ejea y Calamocha, en lo que va de año el listado especializado ha sumado vestigios también en Ejea (por el riesgo de colapso de la casa Pujol), en Calamocha (po rla gran chimenea de ladrillo que es parte esencial de la tejería Vega), en Ráfales (con una torre carlista), en La Fueva (con un lavadero de piedra), Navardún (por unos capiteles adosados a un edificio) y Armillas (por unas salinas del siglo XII).

En la lista negra, esto es, el patrimonio que se considera irrecuperable, se ha sumado este mismo año la torre del marqués de Montemuzo de Alagón, completamente arrasada tras años de abandono y expolio de sus piezas originales de gran valor. La construcción, junto al río Jalón, se remontaba al siglo XVIII.

La Lista Roja es una herramienta de participación social impulsada por Hispania Nostra para identificar y visibilizar elementos del patrimonio español que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Su objetivo es generar conciencia pública y movilizar a administraciones, propietarios y ciudadanía para promover actuaciones que permitan conservar, restaurar y devolver estos bienes a la sociedad.