La oscense María José Martínez, premio nacional de investigación para jóvenes: "Ojalá sirva para que Aragón apueste por la ciencia, porque otras comunidades nos llevan la delantera"

Y María José Martínez Pérez (Huesca, 1983) hizo historia. Oscense de nacimiento, la física comenzó el mes de mayo con un nuevo galardón en sus manos: el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuenta que fue para ella «una sorpresa muy grande». Ha sido la primera aragonesa en recibirlo. «En España hay muchísimos investigadores excelentes que lo merecen», asegura.

Martínez es doctora en Física y la respalda una larga trayectoria profesional. En 2011defendió su tesis y trabajó tres años en el laboratorio NEST (National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology) de la Escuela Normal Superior de Pisa y el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Aunque reconoce que desarrollar su carrera fuera de España fue «una decisión necesaria» y no tanto estratégica, la tomó con «mucha ilusión». Describe la experiencia como «maravillosa».

De Italia se marchó a la universidad alemana Tubinga con una beca Humboldt. «Salir a trabajar fuera cambia tu manera de pensar y aprendes a valorar las cosas realmente importantes», señala. La física opina que «lo realmente bonito es irte sabiendo que puedes volver» a tu país. No fue su caso, pero sí su resultado. En 2017 regresó a España con un contrato permanente en la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (Araid) con destino en el Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón (INMA), en el que permanece.

«La fundación ARAID me ofreció un contrato estable por primera vez y ese fue realmente, desde el punto de vista profesional, el día más feliz de mi carrera», expresa. La confianza depositada en ella y en su línea de investigación fue determinante. «Saber que vas a poder dejar de preocuparte por tu próximo contrato fue un premio de los gordos. Siempre estaré muy agradecida a ARAID. Es uno de los tesoros que tiene Aragón a nivel de investigación y espero que se valore y refuerce», subraya.

Su investigación pone el foco en aportaciones al campo del magnetismo, sobre todo en superconductividad a escala nanométrica. «No desarrollo aplicaciones que podremos ver pronto en la vida diaria, sino que investigo el comportamiento de la materia», indica, y explica: «Hay materiales que conducen al corriente, otros son magnéticos y, otros, rígidos. Ese es el reto de la física de la materia».

En concreto se centra en propiedades cuánticas, que solo son visibles a temperaturas cercanas al cero absoluto o a-273 grados centígrados. «Un ejemplo de estas es la superconductividad, que hace que, al enfriar a temperaturas criogénicas ciertos materiales que son pésimos conductores, se conviertan en conductores perfectos», desarrolla. Matiza que se trata de materiales «con resistencia eléctrica exactamente igual a cero». «Muy pocas propiedades físicas pueden ser iguales a cero. Es algo sorprendente», añade.

Martínez se sirve de las tecnologías cuánticas para comprender mejor cómo funciona la materia. Los objetivos finales pasan por avanzar en el diseño de fertilizantes, medicamentos, vacunas, etc., pero pasar de la investigación a la aplicación real es «un sueño todavía lejano», dice. Aun así, asegura que «por el camino se pretende también resolver muchas incógnitas de la física». «Hay muchas preguntas interesantes y muchas aplicaciones por descubrir», subraya.

Por eso, Martínez, que en poco tiempo se marchará a Canadá para pasar unos meses de estancia investigadora en una universidad, incide en la importancia de la investigación. «A los que hoy empiezan a desarrollar sus carreras poco les puedo decir, porque están esforzándose al máximo. A quien tenemos que pedir más compromiso con la ciencia es a las administraciones», subraya.

La física agradece el premio que es para ella un reconocimiento a la ciencia que se desarrolla desde la comunidad, y añade: «Ojalá sirva para que Aragón apuesta de verdad por la ciencia con una financiación que se acerca a la de comunidades vecinas, que nos llevan una delantera enorme».