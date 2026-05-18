El PP impulsa una comisión de investigación sobre las supuestas "orgías" de Ábalos en Aragón

El Partido Popular impulsará en las Cortes de Aragón una nueva comisión de investigación sobre los actos, las supuestas "orgías", llevadas a cabo por el exministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, en Zaragoza y Teruel. Los conservadores lo han anunciado este lunes, en una rueda de prensa ofrecida por la portavoz Ana Marín. Los populares ya han registrado esta petición a la Mesa de las Cortes, de manera conjunta con Vox, por lo que se puede dar por hecho que la comisión saldrá adelante con el apoyo, al menos, de las dos derechas. La intención de este nuevo foro es abordar, también, el papel de Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón, que entonces era delegada del Gobierno en la comunidad autónoma.

Marín ha explicado que el objetivo de la nueva comisión es "esclarecer" los hechos ocurridos durante la pandemia y ha señalado directamente a Alegría. "Ya está bien de tomarnos el pelo a todos los aragoneses", ha resumido la portavoz popular, que ha criticado a la socialistas por "haber mentido, negar los hechos cuando se le preguntó y ahora, acorralada por la verdad, pretende presentarse otra vez como víctima para no asumir ninguna responsabilidad".

“Alegría ha reconocido ahora, acorralada por las pruebas, lo que tantas veces ha negado. Lo negó Incluso en una Comisión de Investigación en el Senado, diciendo que si se demostraban los hechos dimitiría, algo que parece que no va a hacer”, ha analizado Marín, que ha aseverado que la líder de los socialistas en la comunidad "repite estrategia" ante las nuevas informaciones, "como ya hizo con el escándalo de Teruel y ahora cuando se conoce la segunda orgía en Zaragoza".

“Las verdaderas víctimas son las mujeres utilizadas por Ábalos como mercancía sexual. Esta actitud tampoco nos extraña de la amiga de Paco Salazar y de una política que ha sido portavoz del sanchismo, un partido y un gobierno donde el machismo ha campado a sus anchas sin que nadie hiciese nada", ha insistido Marín, que ha señalado que los actos que se investigarán en la futura comisión tuvieron lugar cuando había "restricciones de movilidad tremendas, toque de queda, limitaciones de reuniones y controles en toda España".

La portavoz del PP, Ana Marín, en un pleno de la presente legislatura. / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Mientras los aragoneses cumplían con sacrificio, aquí había desplazamientos, encuentros y situaciones que no se sostienen. ¿Y la delegada del Gobierno no se enteraba de nada? ¿De verdad se creen que somos tontos?”, ha afirmado Marín, que aspira con esta comisión a conseguir que "los implicados den explicaciones y se depuren todas las responsabilidades políticas".