El pueblo favorito de Tomás Guasch y Alfredo Relaño está en Zaragoza: una villa medieval con mucha historia y cinco castillos

Hay ocasiones en las que un pueblo recibe la visita de personajes ilustres que los sitúan en el mapa nacional aunque sea por unas horas. Eso es lo que ocurrió este pasado fin de semana donde una constelación de periodistas de reconocido renombre acudieron a una pequeña localidad de Zaragoza de menos de 700 habitantes censados.

Tomás Guasch (COPE), Manuel Tarín (Mundo Deportivo), Alfredo Relaño (As) y José María Casanovas (Sport) acudieron al homenaje de uno de los hijos más ilustres que ha dado Luna en su historia presente, el periodista deportivo Juan José Castillo (1921-2001). Castillo inició su carrera en el periódico Amanecer de Zaragoza con apenas 16 años para sumarse en 1941 a la redacción de La Prensa, donde llegó a ser jefe de la sección de Deportes durante casi 20 años. Además, el lunense formó parte de Mundo Deportivo, Radio Nacional de España y TVE, desde donde cubrió todos los Juegos Olímpicos entre 1952 y 1996.

Su vasta carrera le granjeó varios reconocimientos, entre ellos el Premio Antena de Oro y la Medalla de plata del Mérito al trabajo.

Foto de familia del homenaje llevado a cabo este sábado en Luna / Ayto de Luna / Ramón Comet

La jornada se articuló en torno a una visita a la Casa de Cultura, donde hubo varias charlas. En la primera, su sobrina Marisa Castillo y Tomás Samper repasaron su vida y vinculación del periodista con su localidad natal, moderados por Jesús Catalán; en la segunda, Guasch, Tarín, Relaño y Casanovas, moderados por Arturo Sisó, se centraron en su faceta más profesional, donde se emitieron vídeos de deportistas como Manuel Orantes o José Ángel Iríbar y del periodista José María García.

Un enclave estratégico del Reino de Aragón

Luna es un municipio zaragozano de la comarca de las Cinco Villas que destaca por una singularidad histórica que lo hace único en España: su extraordinaria concentración de fortificaciones. Luna ha llegado a contar con cinco castillos, algo para nada frecuente en España y que es muestra de su importancia defensiva en la España de la Edad Media en un contexto de lucha entre reinos y tierras de frontera en un incipiente Reino de Aragón.

Se trata de una auténtica villa medieval que conserva el trazado urbano, patrimonio y legado de siglos de aquel pasado traído al presente. Y es que Luna fue una plaza estratégica debido a la forma en que se desarrollaron los acontecimientos históricos. Fruto de ello, vivió un gran desarrollo entre los siglos XI y XIII al compás de la expansión cristiana hacia el valle del Ebro, que la situó en el límite de dos mundos.

Castillo de Luna, con el municipio a sus pies / Patrimonio Cultural de Aragón

El castillo de Luna está situado sobre un cerro que se erige por encima de la localidad, símbolo del municipio. Ese, el más representativo, es solo una fortaleza más de todas las que se reparten por todo el término municipal y que se relacionan con las antiguas posiciones defensivas y núcleos históricos. Este hecho convierte a Luna en uno de los municipios con mayor riqueza castral de Aragón, dentro de una comarca ya de por sí famosa por su patrimonio medieval.

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Pero Luna no destaca solo por sus castillos. Sus calles empedradas, iglesias, casas nobiliarias y restos de murallas permiten al visitante viajar varios siglos atrás. Además, el municipio está ligado a personajes históricos de gran relevancia, como el papa Benedicto XIII, el Papa Luna, cuyo linaje tiene raíces en esta localidad. Historia, arquitectura y paisaje se unen así en un destino singular que conserva intacta la esencia medieval de las Cinco Villas.