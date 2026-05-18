Estos son los 25 finalistas de la primera edición del programa 'Docentes referentes' de Fundación Ibercaja: hay cinco aragoneses

Fundación Ibercaja ha dado a conocer a los 25 finalistas de la primera edición de Docentes Referentes, la iniciativa de ámbito nacional impulsada con motivo de su 150 aniversario para reconocer la excelencia educativa en España, que cuenta con la Presidencia de Honor de la infanta Sofía.

La primera edición de la convocatoria, dirigida a docentes en activo de enseñanzas regladas de todas las etapas educativas —Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial— de centros públicos, concertados y privados de todas las comunidades autónomas, ha registrado un total de 478 candidaturas, "un reflejo del alto nivel de implicación del profesorado español y de su compromiso con la innovación, la inclusión y la mejora continua de la educación, así como de la calidad e impacto de los proyectos presentados en distintos contextos educativos".

El acto de entrega de las ayudas tendrá en Zaragoza y será presidido por la infanta Sofía. Como refuerzo a la importancia de la educación y la labor docente en nuestra sociedad. El comité de expertos, formado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito educativo, académico e institucional, y presidido por María Ocaña, abogada del Estado, ha llevado a cabo la evaluación de los proyectos y designación de los finalistas de 'Docentes referentes'. La selección pone de relieve la calidad y diversidad de las candidaturas finalistas, representativas de distintas realidades educativas del país.

Los 25 docentes finalistas, procedentes de 11 comunidades autónomas, han sido seleccionados en las cinco categorías contempladas en la convocatoria:

Liderazgo Educativo

Zaida López Árbeloa . IES Benicalap, Valencia.

. IES Benicalap, Valencia. Ana Hernández Revuelta . IES Julio Verne, Leganés, Madrid.

. IES Julio Verne, Leganés, Madrid. Cristian Ruiz Reinales . Colegio Juan de Lanuza, Zaragoza.

. Colegio Juan de Lanuza, Zaragoza. Isabel Martinez Llorente . IES Mariano Baquero Goyanes, El Carmen, Murcia.

. IES Mariano Baquero Goyanes, El Carmen, Murcia. Beatriz Serrano Laguna. CEIP Montecorona, Sabiñánigo, Huesca.

Sostenibilidad en Educación

Miguel Vidal González . Centro Referencia Nacional CIPFP Misericordia, Valencia.

. Centro Referencia Nacional CIPFP Misericordia, Valencia. Belén María Mesas Sánchez . IES Pedro Jiménez Montoya, Baza, Granada.

. IES Pedro Jiménez Montoya, Baza, Granada. Íñigo Azcárate Uriarte . Colegio Santísima Trinidad Ikastetxea, Algorta, Vizcaya.

. Colegio Santísima Trinidad Ikastetxea, Algorta, Vizcaya. Guillermo Buedo Company . CEP Primer Marqués del Turia, Valencia.

. CEP Primer Marqués del Turia, Valencia. Ángel Arana Lacañina. CEIP San Sebastián, Bollullos De La Mitación, Sevilla.

Educación inclusiva

Mirian Fraile Rodriguez . Colegio Nuestra Señora del Carmen, Móstoles, Madrid.

. Colegio Nuestra Señora del Carmen, Móstoles, Madrid. Clement Córdoba Vila . IES Blasco Ibáñez, Cullera, Valencia.

. IES Blasco Ibáñez, Cullera, Valencia. Alberto Pombo Añón . IES Rafael Dieste, A Coruña.

. IES Rafael Dieste, A Coruña. Nathalie Clavero Pagés. CEIP Pirineos-Pyrénées, Huesca.

CEIP Pirineos-Pyrénées, Huesca. María Nazareth Araujo Díaz. CEIP plurilingüe Chano Piñeiro, San Pedro, Pontevedra.

Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento

Isaac José Buzo Sánchez . IES Bioclimático, Badajoz.

. IES Bioclimático, Badajoz. Jon Otegi Arruti . Goierri Eskola, Ordizia, Guipúzcua.

. Goierri Eskola, Ordizia, Guipúzcua. Berta Monteagudo Navarro . CEIP Luis Pérez Rueda, Totana, Murcia.

. CEIP Luis Pérez Rueda, Totana, Murcia. Aday Carlos Martín Mederos . CIFP en Santa María de Guia, Santa Maria De Guia, Las Palmas.

. CIFP en Santa María de Guia, Santa Maria De Guia, Las Palmas. Mercedes Carpintero Gómez. CEIP La Laguna, Laguna De Duero, Valladolid.

Educación integral para la salud

Ismael Simón Álvarez . Centro de Enseñanza Concertado Gregorio Fernández, Valladolid.

. Centro de Enseñanza Concertado Gregorio Fernández, Valladolid. Diego Olivar Aldudo . CEIP Pedro Gómez Bosque, Valladolid.

. CEIP Pedro Gómez Bosque, Valladolid. Eduardo Carcas Vergara . IES Río Arba, Tauste, Zaragoza.

. IES Río Arba, Tauste, Zaragoza. Fernando García Fernández . Colegio Irabia-Izaga, Pamplona.

. Colegio Irabia-Izaga, Pamplona. Javier Gallego Remiro. IES Río Gállego, Zaragoza.

Fallo del jurado y entrega de los reconocimientos

Tras esta fase, un jurado independiente —integrado por representantes de instituciones de referencia en el ámbito educativo— será el encargado de evaluar las candidaturas finalistas y seleccionar a los ganadores de cada categoría.

Entre sus miembros figuran Stefania Giannini, directora general de Educación de la UNESCO; Chema Vera, director nacional de UNICEF; Carmen Pellicer, directora de Cuadernos de Pedagogía; Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann; Agustín Porres, director de la Fundación Varkey en Hispanoamérica; Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela; y Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza.

Cada uno de los cinco proyectos ganadores recibirá una dotación de 12.000 euros, configurando este reconocimiento como uno de los más significativos del ámbito docente a nivel nacional. Los finalistas recibirán, además, un diploma acreditativo que pone en valor el carácter institucional de la iniciativa.

Un legado con vocación de continuidad

El programa cuenta con la Presidencia de Honor de la infanta Sofía, la primera que asume en una iniciativa institucional, reforzando así el reconocimiento social e institucional al papel esencial de los docentes y al valor estratégico de la educación como motor de desarrollo y cohesión social.

Las ayudas Docentes Referentes nacen con el objetivo de identificar, visibilizar e impulsar a aquellos profesionales cuya excelencia metodológica, capacidad innovadora y compromiso con la comunidad educativa generan un impacto positivo y duradero en el alumnado y en el conjunto del sistema educativo.

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Con esta iniciativa, Fundación Ibercaja reafirma su compromiso con la educación y su voluntad de reconocer a quienes, desde las aulas, contribuyen de manera decisiva al desarrollo social y al futuro de las nuevas generaciones, en el marco de su 150 aniversario y con vocación de continuidad para seguir acompañando, visibilizando y dignificando la labor docente en España.