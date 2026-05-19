Alfredo Sánchez-Rubio: «La abogacía sigue siendo más necesaria que nunca»

PREGUNTA: Este año se han puesto en marcha los Tribunales de Instancia, ¿supone un gran cambio también para los abogados?

RESPUESTA: Sí, porque cualquier cambio en la arquitectura judicial nos afecta de forma inmediata.

No dudamos de que el modelo pueda aportar ventajas desde el punto de vista organizativo, especialmente si permite una mejor distribución de cargas y mayor agilidad. Pero una reforma de esta dimensión necesita una ejecución especialmente cuidada.

La experiencia hasta ahora está siendo desigual. Hay plazas donde la adaptación parece discurrir con normalidad y otras donde persisten incidencias prácticas. En Zaragoza estamos detectando retrasos y algunas disfunciones que complican el trabajo cotidiano. Es comprensible que exista una fase de ajuste, pero lo importante es que se corrija con rapidez para evitar que el coste de la transición recaiga sobre ciudadanos y profesionales.

PREGUNTA: Cuando se cumple un año de la puesta en funcionamiento de la Ley de Eficiencia en la Justicia, ¿qué balance hace?

RESPUESTA: Es pronto para un juicio definitivo, pero sí podemos hacer una valoración prudente.

Compartimos el objetivo de conseguir una Justicia más ágil y más racional en el uso de recursos. El problema surge cuando las reformas normativas avanzan más deprisa que la capacidad material del sistema para absorberlas.

La eficiencia no puede consistir únicamente en redistribuir cargas o añadir nuevas exigencias procesales. Tiene que traducirse en una mejora perceptible para el ciudadano. Si no hay medios suficientes, coordinación y seguridad en la aplicación práctica, el riesgo es generar complejidad donde se pretendía simplificar.

PREGUNTA: Tras años de capacitación y con la aprobación de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Reicaz constituyó en enero su Instituto de Mediación (ImReicaz), ¿cómo están siendo estos primeros meses? ¿A quién está destinado este tipo de servicio?

RESPUESTA: Estamos satisfechos con el arranque. La mediación no debe entenderse como una alternativa menor a la vía judicial, sino como una herramienta útil para determinado tipo de conflictos donde el acuerdo puede ofrecer soluciones más ágiles y, muchas veces, más satisfactorias para las partes.

El instituto nace con una vocación de servicio amplia. Está pensado para ciudadanos, empresas y profesionales que busquen resolver controversias con apoyo técnico cualificado y en un entorno de confidencialidad y diálogo estructurado.

La abogacía siempre ha creído en un sistema que sepa resolver conflictos sin necesidad de judicializarlo todo, con garantías y con profesionales preparados.

P: A través del colegio se está fomentando la digitalización en los despachos, ¿de qué manera se está haciendo?

R: Acompañando a los colegiados desde una perspectiva muy práctica. La transformación digital no puede quedarse en discursos generales. Hay que ofrecer formación útil, herramientas y criterios para incorporar tecnología con seguridad.

Estamos impulsando acciones formativas en competencias digitales, ciberseguridad, automatización, gestión documental e inteligencia artificial aplicada al ejercicio profesional. Además, colaboramos activamente en iniciativas nacionales de capacitación tecnológica porque entendemos que hoy prestar un buen servicio jurídico también exige adaptación digital.

P: ¿Cuáles son los principales retos en esta materia a los que se están enfrentando?

R: El principal es entender que la transformación no es tecnológica, sino profesional. La herramienta puede adquirirse; el verdadero reto es integrarla bien en la forma de trabajar. Eso exige formación, tiempo y criterio.

También preocupa la seguridad. Los despachos gestionan información extremadamente sensible, de modo que cualquier avance debe venir acompañado de garantías robustas en protección de datos, confidencialidad y ciberseguridad.

P: ¿De qué manera se puede ver influida la profesión por la inteligencia artificial?

R: Sin duda puede ser una aliada extraordinaria. La inteligencia artificial ya permite ahorrar tiempo en tareas repetitivas, búsquedas preliminares, organización documental o apoyo en primeras redacciones. Bien utilizada, libera tiempo para lo verdaderamente valioso: el análisis jurídico, la estrategia y la relación con el cliente.

Ahora bien, no sustituye el criterio profesional.

P: En muchas profesiones hay lo que se denomina falta de vocaciones y escasez de relevo generacional. ¿Es también su caso o la abogacía tiene tirón entre los jóvenes estudiantes?

R: La abogacía sigue despertando interés, pero es evidente que los jóvenes analizan la profesión con criterios distintos a los de generaciones anteriores, y eso obliga a reflexionar.

Nuestro reto no es solo atraer talento, sino ofrecer un modelo profesional sostenible, moderno y atractivo, donde el esfuerzo tenga una expectativa razonable de desarrollos.

P: Con el cambio del Gobierno autonómico, ¿qué le piden a los nuevos gestores de Justicia?

R: Sobre todo, escucha y realismo. La Justicia necesita planificación seria, inversión sostenida y decisiones conectadas con la realidad diaria de juzgados y operadores jurídicos.

Pedimos una interlocución fluida, compromiso con la modernización útil y sensibilidad con servicios esenciales como el turno de oficio, que no puede sostenerse exclusivamente sobre el compromiso vocacional de sus profesionales.

P: Mayo es el mes de su patrón, San Ivo, ¿qué mensaje le gustaría lanzar a sus colegiados?

R: San Ivo representa algunos de los mejores valores de nuestra profesión: independencia, servicio, rigor y compromiso con la defensa de los derechos. A mis compañeros me gustaría trasladarles un mensaje de orgullo y gratitud. Formamos parte de una institución con siglos de historia, pero plenamente consciente de que debe seguir evolucionando.

Vivimos un momento de transformación profunda, y precisamente por eso la abogacía sigue siendo más necesaria que nunca. Porque cambian las herramientas, cambian los procedimientos, pero no cambia lo esencial: detrás de cada asunto sigue habiendo personas que necesitan confianza, criterio y defensa.