Aragón cerrará su ejercicio 2025 con un déficit estructural del 0,5%

Aragón cerrará el ejercicio 2025, el último al completo, con un déficit estructural del 0,5%. Medio punto menos que que en 2024, cuando la comunidad autónoma cerró el año juto con un 1%. Esto sale del informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado esta semana y que estudia la situación presupuestaria de las comunidades autónomas para el último ejercicio.

Como en tantos estudios y análisis, Aragón vuelve a estar prácticamente en la media nacional, que según el cálculo de Fedea se coloca en un 0,6% del PIB. Hace un año, Aragón y la media de las comunidades autónomas coincidían, ya que el ejercicio de 2024 se cerró también con una media nacional del 1%.

El informe de Fedea señala que el contexto expansivo de la economía española favorece a las comunidades autónomas, al recibir un impacto positivo en sus saldos presupuestarios. También refleja el papel que tiene el sistema de financiación autonómica de las comunidades sujetas al régimen general. Una cuestión que salió a debate el año pasado, con la anunciada reforma por parte del Gobierno central, y que según Fedea dejaba a Aragón como la comunidad peor tratada en el caso de que se desarrollara una financiación diferenciada para Cataluña. El organismo independiente avisa de las circunstancias actuales económicas, que pueden cambiar en el futuro, y de los costes que siguen asumiendo las comunidades, cada vez mayores, vinculados al sostenimiento de los pilares del Estado del Bienestar.

Según estos cálculos, Fedea obtiene un saldo saldo estructural de las CCAA del -1% del PIB en 2024 y del -0,6% del PIB en 2025. Canarias es la única comunidad que experimenta una variación negativa, pasando de un ligero superávit en 2024 a un déficit estructural del 0,4% del PIB en 2025.

El mejor comportamiento se registra en Baleares, que del elevado déficit público estructural del 1,7% del PIB en 2024 ha pasado a una situación de casi equilibrio presupuestario en términos estructurales en 2025. Otras regiones con mejoras sustanciales en este sentido han sido la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja.

Fedea también destaca los casos de las comunidades que, habiendo cerrado 2025 con un saldo presupuestario positivo según Contabilidad Nacional, sus estimaciones "tornan a déficits públicos estructurales": Andalucía (del 0,1% al -0,2% del PIB), Asturias (del 0,5% al -0,2% del PIB) y Canarias (del 0,1% al -0,4% del PIB).

El estudio de Fedea concluye con una comparativa entre territorios, en los que percibe "una heterogeneidad notable". El organismo anima a vigilar "varias circunstancias" que pueden alterar los registros controlados de los últimos ejercicios. Por ejemplo, con los ingresos públicos, que Fedea da por hecho que "en los próximos años sus tasas de crecimiento se moderen sustancialmente, en consonancia con el crecimiento de la economía y la convergencia hacia elasticidades de los ingresos públicos". En el aspecto de los gastos, GFedea señala al "envejecimiento de la población y nuevos retos como el cambio climático la transición digital" que pueden alterar la hoja de ruta de las comunidades y de la Administración general.

"Una dinámica fiscal como la revelada por el déficit público estructural estimado es incompatible con la necesaria reducción del endeudamiento a la que se enfrentan la mayoría de las comunidades autónomas", concreta Fedea, que cree que con el actual panorama a las comunidades "no se les garantiza margen fiscal par que en momentos recesivos del ciclo puedan adoptar las políticas fiscales expansivas o de sostenimiento de rentas".

Una deuda en descenso, según la Airef

Fedea no ha sido el único organismo independiente que ha analizado recientemente las cuentas de las comunidades autónomas. La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicó hace solo unos días un breve análisis de la situación presupuestaria y de la deuda de los territorios para el próximo lustro.

Según este organismo, si no hay cambio respecto a las medidas ya adoptadas, Aragón "alcanzará en 2030 un déficit del 0,1%" de su Producto Interior Bruto. Una mejora que se comenzaría a notar este mismo año, con un resultado cinco décimas mejor que el saldo registrado en 2025. Según la autoridad independiente, esto se da por "la positiva evolución de los recursos del sistema de financiación y un crecimiento más moderado que en años anteriores de los empleos". También se prevé "una mejora en las estimaciones de ingresos" y un impacto positivo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el caso de la deuda pública, la Airef asegura que "la ratio de deuda sobre PIB de Aragón descenderá hasta un nivel próximo al 14 % del PIB en 2030". Según el estudio, estas estimaciones son posibles gracias "al crecimiento previsto del PIB y las previsiones de superávit primario en este período".

Previsiones de deuda en Aragón para los próximos cinco años, según la Airef. / AIREF

Fuentes de la consejería autonómica de Hacienda defendieron que el estudio de la Airef refleja que "Aragón mantiene el equilibrio presupuestario y reducirá su deuda en los próximos años". Según el departamento que dirige el popular Roberto Bermúdez de Castro, la comunidad tiene "unas cuentas estables y sostenibles" y no vaticina "escenarios de riesgo": "Ingresos y gastos se sitúan en torno al 14% del PIB, lo que refleja un equilibrio global".

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Desde la misma consejería argumentan que hay "costes estructurales ligados a los servicios públicos, al envejecimiento o a los compromisos salariales", que se defienden porque "se están atendiendo" las necesidades que están apareciendo en la Administración pública. "Aragón cumple en lo esencial -equilibrio y solvencia- en un contexto en el que los recursos no crecen al mismo ritmo que las necesidades", resumen desde el Ejecutivo aragonés.