Aragón publica las bases de las ayudas de comedor y material curricular: estas son las novedades

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón publica este martes las nuevas bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas al servicio de comedor escolar y a la compra de material curricular. "La actualización busca reforzar la igualdad de oportunidades y evitar que la situación económica de las familias se convierta en un obstáculo para el acceso a la educación", señalan desde la consejería.

En esta nueva regulación hay novedades. En el caso de las ayudas para material curricular, se mantienen los libros de texto en papel y el material de elaboración propia, pero quedan fuera las licencias digitales. Como novedad, se incluye por primera vez el material complementario, como los cuadernos de ejercicios que, por sus características, no pueden reutilizarse en cursos posteriores.

También se incorporan los recursos adaptados para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, con independencia del tipo de material, siempre que sean imprescindibles para seguir el currículo y participar plenamente en la actividad educativa.

Las cuantías máximas previstas serán de 160 euros para Educación Primaria y Educación Especial, y de 230 euros para Educación Secundaria Obligatoria y ciclos formativos de Grado Básico. Estas ayudas se concederán mediante cheque digital y no serán compatibles con el Banco de Libros, por lo que las familias deberán elegir entre uno de los dos sistemas.

En cuanto a las becas de comedor, las nuevas bases consolidan la cobertura durante el curso escolar y también contemplan un refuerzo en los meses de verano no lectivos. Podrán beneficiarse alumnos desde tercero del primer ciclo de Educación Infantil hasta Educación Especial.

La normativa establece, además, que el alumnado beneficiario deberá hacer un uso regular del servicio de comedor. Para ello, se exigirá una asistencia mínima del 50% de los días lectivos de cada mes. También se incorpora la obligación de cumplir el reglamento interno del centro, con la posibilidad de perder la ayuda en caso de incumplimiento. La cuantía de estas becas se fijará cada año en función del precio oficial del comedor en los centros públicos.

Para acceder a cualquiera de las dos convocatorias, el principal requisito económico será que la renta familiar no supere dos veces el IPREM vigente. Además, los solicitantes deberán tener domicilio en Aragón y estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

El Gobierno de Aragón ha previsto la tramitación telemática mediante aplicaciones específicas. El plazo para presentar las solicitudes será de diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

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Una vez cumplimentada y firmada la solicitud, deberá presentarse preferentemente en el centro educativo en el que el alumno haya solicitado plaza. También podrá entregarse en los Servicios Provinciales o en las oficinas oficiales de registro. Para facilitar el proceso, los centros proporcionarán borradores de solicitud a las familias que ya fueron beneficiarias el curso anterior.