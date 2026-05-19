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Calatayud iniciará la rehabilitación de su conjunto fortificado islámico la próxima semana

La inversión rondará los 2,4 millones de euros para costear unos trabajos que durarán un año en "una de las mayores actuaciones patrimoniales de las últimas décadas" en el municipio bilbilitano

La inversión rondará los 2,4 millones de euros y se centran en el Conjunto Fortificado Islámico.

La inversión rondará los 2,4 millones de euros y se centran en el Conjunto Fortificado Islámico. / Ayunbtamiento de Calatayud

Efe

Calatayud

Los trabajos de rehabilitación del Conjunto Fortificado Islámico de Calatayud (Zaragoza) comenzarán este próximo lunes, 25 de mayo, con un año de duración previsto y un presupuesto de 2,4 millones para consolidar estructuras, crear miradores y permitir el acceso a dos torres. Empezarán después de que el Ayuntamiento de Calatayud haya firmado este martes el acta de inicio de las obras de consolidación, rehabilitación y puesta en valor del Castillo Mayor y del Castillo del Reloj, dos de las cinco fortalezas que integran el Conjunto Fortificado Islámico de la ciudad, con sus cuatro kilómetros de murallas.

El acto ha tenido lugar junto a las murallas del Castillo Mayor, en presencia del alcalde, José Manuel Aranda, y del concejal de Patrimonio, José Manuel Gimeno. La intervención, que ha sido calificada por el edil de Patrimonio como "una de las mayores actuaciones patrimoniales de las últimas décadas en Calatayud", será financiada en un 74 % por el 2 % Cultural del Ministerio de Vivienda y el 26 % restante por el consistorio y comenzará en el Castillo del Reloj gracias a una primera subvención de la DPZ de 100.000 euros.

La empresa adjudicataria es Estudio Métodos de Restauración (EMR), bajo la dirección del arquitecto Pedro Bel. Entre las actuaciones previstas destaca el acceso al interior de la Torre Albarrana y la Torre de la Longia, que contarán con escaleras hasta su parte superior para que los visitantes puedan experimentar el recorrido de los defensores medievales.

También se realizará una excavación arqueológica de unos dos metros de profundidad que permitirá distinguir los distintos períodos constructivos del castillo, desde sus orígenes islámicos hasta las sucesivas ampliaciones a partir del siglo XII.

El arqueólogo José Luis Ona ha advertido de que "en varias partes del Castillo Mayor se ocultan estructuras que están esperando salir a la luz", tanto bajo tierra como en superficie, donde se conservan almenas ocultas en torreones construidos con posterioridad.

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El Castillo Mayor de Calatayud es considerado el conjunto defensivo más antiguo y extenso de la Península Ibérica. El año pasado fue retirado de la Lista Roja de Hispania Nostra tras más de 4,3 millones de euros invertidos en seis años y 15 actuaciones patrimoniales. Para el alcalde, es un "símbolo de identidad cultural" para la ciudad y un polo de generación de visitantes.

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