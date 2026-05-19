Carmen Rouco (Vox), nueva vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón

Día de trámite en las Cortes de Aragón. El Parlamento autonómico ha elegido este martes a Carmen Rouco, diputada autonómica y una de las caras más reconocidas de Vox en la comunidad autónoma, como nueva vicepresidenta primera de la Mesa de las Cortes de Aragón. El pleno ha confirmado así un cambio de fichas conocido desde hace un mes, cuando PP y Vox pactaron la gobernabilidad de la comunidad, incluyendo un movimiento en el Parlamento autonómico y el reparto de cargos y responsabilidades.

Rouco ha recibido el apoyo de los 40 diputados de PP y Vox, mientras que la oposición (PSOE-CHA-Teruel Existe-Izquierda Unida) han votado en blanco y siquiera han presentado candidato ante una votación que no era más que un paso necesario para que la legislatura, definitivamente, eche a andar también a nivel parlamentario.

El salto de Rouco hasta la Mesa de las Cortes también provoca cambios en el grupo parlamentario de Vox. Santiago Morón asumirá la portavocía del grupo que compartían Rouco y Alejandro Nolasco, ahora dentro del Gobierno aragonés como vicepresidente primero del Ejecutivo. Morón será la referencia del grupo parlamentario ultraderechista y contará con dos portavoces adjuntas, que serán Ana Pardo y Lorena García. Las dos diputadas se estrenan en la Cámara autonómica en la presente legislatura.

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El vicepresidente primero hasta hoy, el popular Fernando Ledesma, ha comenzado el pleno ya sentado en el que será su escaño dentro del grupo parlamentario del PP durante esta legislatura. Ledesma será el portavoz de los conservadores en Sanidad, una de las áreas con mayor responsabilidad y desde la que reivindicará el papel llevado a cabo por Ángel Sanz, recién estrenado al frente de la consejería tras la reorganización por el nuevo Gobierno con la incorporación de Vox y la salida del exconsejero José Luis Bancalero.