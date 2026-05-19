Continúan las protestas de los médicos en el segundo día de huelga en Aragón
Según Sanidad, de un total de 3.841 efectivos reales, han secundado la huelga 354 profesionales en la comunidad
La huelga de los médicos y facultativos de Aragón contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reformar el Estatuto Marco deja este martes, en el segundo día de paro de la semana, un seguimiento del 9,22%, según los datos ofrecidos por el Departamento de Sanidad. De un total de 3.841 efectivos reales, han secundado la huelga 354 profesionales en la comunidad.
Se desconoce, por el momento, cuantas operaciones quirúrgicas se han tenido que suspender en esta jornada. El lunes fueron 127 cirugías. Por provincias, Zaragoza es donde más seguimiento se registra, con un 10,61% -han secundado la huelga 307 médicos de 2894 efectivos-. Le sigue Huesca, con un 5,15% de seguimiento -han hecho huelga 30 efectivos de 584-; y Teruel, con un 4,68% de seguimiento -17 médicos de 363 han secundado el paro-, según datos de Sanidad.
Por su parte, los sindicatos convocantes (Cesm Aragón y Fasamet) cifran el seguimiento en más de un 80% en los hospitales y del 50% en Atención Primaria. Este martes han protestado a las puertas del hospital Miguel Servet, mientras que mañana miércoles se ha convocado a los profesionales ante las puertas del centro de salud de Valdespartera.
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