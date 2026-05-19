Dimite la directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón

Ana Moracho, directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón, presentará este martes su dimisión a la consejería de Educación, Ciencia y Universidades. La dimisión de Moracho, que ella misma ha confirmado, llega tras la formación del nuevo Gobierno de Aragón (PP-Vox) y con una nueva líder al frente del departamento de Educación, Carmen Susín.

Moracho es funcionaria de carrera en el cuerpo de Secundaria en la especialidad de Lengua Castellana. De 2012 a 2018 fue alta inspectora de educación en la Delegación del Gobierno en Aragón. En agosto de 2023 pasó a formar parte del Ejecutivo de Jorge Azcón, que acababa de patar con Vox por primera vez, al ser nombrada directora general de Política Educativa, puesto que ha ostentado hasta ahora.

Con Moracho al frente de la Política Educativa aragonesa se ha formado un equipo especializado en trastornos de conducta y salud mental. Además, ha impulsado otras medidas como la regulación del uso de las pantallas en las aulas de Aragón, que se hará realidad a partir del próximo curso escolar con limitaciones horarias para usar este tipo de dispositivos. Moracho también ha hecho frente al conflicto con el Gobierno Central por el programa estatal de auxiliares de conversación.

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Tal y como ha adelantado Heraldo y confirmado este diario, Moracho presentará su dimisión este martes, cuando también comienza una huelga de dos días en Aragón para defender la escuela pública y rechazar la concertación del Bachillerato.