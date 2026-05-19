Expertos nacionales debatirán en Zaragoza sobre el futuro de la privacidad en la era de la inteligencia artificial

Zaragoza acogerá el próximo jueves 21 de mayo de 2026 las V Jornadas Aragonesas de Protección de Datos, un encuentro que reunirá a referentes nacionales en privacidad, derecho digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos digitales. La cita, organizada por la Asociación Aragón Privacidad, tendrá lugar en USJ Plaza Santa Cruz en Zaragoza, y estará abierta de forma gratuita a la ciudadanía y a profesionales interesados en estos ámbitos.

La jornada se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, con un programa que combinará ponencias, mesas de debate y espacios de encuentro entre asistentes. El objetivo es analizar los desafíos actuales en materia de protección de datos, inteligencia artificial, protección del informante, geopolítica, seguridad tecnológica y privacidad de los menores.

Entre los ponentes destacados figuran José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo y vocal permanente de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación; el teniente general Francisco José Gan Pampols, del Ejército de Tierra, exdirector de la Academia General Militar y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas; Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA); y Francisco Pérez Bes, adjunto a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y antiguo secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.

Cartel de las V Jornadas Aragonesas de Protección de Datos, que se celebrarán este jueves en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

El programa comenzará con la recepción de asistentes y la apertura institucional, en la que participarán Miguel Ángel García Muro, concejal Delegado de Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, y Matías Herráez, moderador de las jornadas. A lo largo de la mañana se abordarán cuestiones como el filtro ético de la protección de datos, el derecho a no ser digital, la privacidad del informante y el impacto de la geopolítica en las personas.

Privacidad y menores

La inteligencia artificial ocupará también un lugar central en el encuentro, con una mesa dedicada a su uso al servicio de las personas, los derechos, la formación y el impacto social. En ella participarán representantes de AESIA, Ibercaja Connect, el Gobierno de Aragón y Audidat.

Durante la sesión de tarde, expertos de Ecomputer, Esprinet, Lenovo y Microsoft analizarán los desafíos de seguridad vinculados a la inteligencia artificial, desde el endpoint hasta el servidor. Posteriormente, Francisco Pérez Bes, de la Agencia Española de Protección de Datos, impartirá una ponencia sobre privacidad y menores, uno de los temas de mayor actualidad en el ámbito de los derechos digitales. Las jornadas concluirán con la clausura y entrega de premios de esta quinta edición.

El encuentro contará con la participación de entidades como la Universidad San Jorge, la Universidad CEU San Pablo, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, el Ejército de Tierra, AESIA, Ibercaja Connect, el Gobierno de Aragón, Audidat, Ecomputer, Esprinet, Lenovo, Microsoft y la Agencia Española de Protección de Datos.

Las V Jornadas Aragonesas de Protección de Datos están patrocinadas por Coloriuris, Esprinet Ibérica, Audidat Cumplimiento Normativo y ADOK Certificación, con la colaboración de la Universidad San Jorge, Grupo San Valero y CEOE Aragón.

Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por la Asociación Aragón Privacidad en su página web.