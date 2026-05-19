El Gobierno de Aragón desmiente a la presidenta de Casa47: "De las 3.081 viviendas impulsadas, 2.575 han sido con fondos propios"

El Gobierno de Aragón ha querido desmentir este martes a la presidenta de Casa47, Leire Iglesias, quien afirmaba en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que "la mayoría" de las promociones de vivienda en colaboración público-privada que ha impulsado la DGA desde 2023 cuentan con fondos europeos. En ese sentido, el Departamento de Vivienda de la DGA ha replicado que, de los 3.081 pisos impulsados, 2.575 han sido con fondos propios. "Es una afirmación rotundamente falsa", señalan.

En ese sentido, desde el Pignatelli matizan que tan solo 146 de las viviendas "llevan una mínima parte de fondos europeos en su presupuesto". "Se trata de las 88 incluidas en el Programa Más Vivienda, Mejor Turismo de Villanúa (23), Broto (9), Boltaña (15), Bonansa (2) Aínsa (22), Beceite (6), Fayón (4) y Gúdar (4) y las 61 de las Fases II y III de La Merced de Huesca, cuyo 75% del presupuesto lo aporta el Ejecutivo autonómico", contabilizan.

Por otro lado, el Gobierno de Jorge Azcón señala que otras 360 fueron adquiridas con programas del anterior plan estatal de vivienda (2022-2025), que cofinancian ambas administraciones. Se hizo a través de dos programas, uno con un presupuesto de 21,36 millones de euros (13,5 aportados por el ministerio y 8,31 por la DGA) para comprar 115 pisos y otro, relacionado con el cohousing, que sirvió para adquirir otros 245, en una iniciativa que supuso nueve millones de inversión (7,4 aportados por el Estado y 1,6 por la comunidad autónoma).

Leire Iglesias, presidenta de Casa47, este lunes en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

"De las 3.081 viviendas impulsadas, 2.575 han sido financiadas por completo con fondos propios del Gobierno de Aragón", sentencian desde el área de Vivienda que dirige Octavio López. En este grupo contabilizan las adjudicadas a través de las concesiones demaniales en Zaragoza (2.080) y Teruel (106), además de las 355 que se van a rehabilitar en 167 municipios a través del Programa 700 y otras 400 del programa Más Vivienda, Mejor Turismo, que en este caso son independientes de los fondos de la UE.

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"En conclusión y a tenor de las cifras, la presidenta de la sociedad pública estatal Casa 47 falsea la realidad al afirmar que la mayoría de los proyectos de colaboración público-privada del Gobierno de Aragón se hacen con fondos europeos", concluyen desde el Pignatelli.