Javier Alonso (Vox) y Rafa Guía (PSOE), nuevos senadores autonómicos de Aragón
Los dos diputados sustituirán a Eloy Suárez (PP) y Mayte Pérez (PSOE) como representantes en la Cámara Alta
Aragón ya conoce a sus nuevos senadores por designación autonómica. Javier Alonso, de Vox, y Rafa Guía, del PSOE, serán los nuevos representantes en la Cámara Alta de la comunidad autónoma, después de que las Cortes de Aragón hayan votado favorablemente a las propuestas de ambos. Sustituirán a Eloy Suárez (PP) y Mayte Pérez (PSOE), hasta hoy los responsables de esos cargos en la cámara de representación de las comunidades.
La votación ha tenido lugar en La Aljafería este martes en un breve pleno, de trámite para cumplir con los plazos establecidos. Alonso ha recibido los apoyos de PP y Vox, algo ya sabido ya que la ultraderecha logró quedarse con este puesto en el acuerdo de gobernabilidad firmado con los populares para formar el nuevo Ejecutivo autonómico que lidera Jorge Azcón. Guía, también alcalde de Andorra, ha cosechado los 18 sufragios que atesora el grupo parlamentario socialista en la presente legislatura.
El resto de formaciones, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida, no han presentado ninguna candidatura y han votado en blanco a las propuestas mostradas por los tres principales partidos en las Cortes de Aragón.
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