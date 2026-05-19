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Jorge Azcón ve "de una gravedad extrema" la imputación de Zapatero

El presidente del Gobierno ha lamentado que "la degradación del PSOE no tiene límites" tras darse a conocer la imputación del expresidente Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra

Jorge Azcón con Alejandro Nolasco, esta mañana en el pleno de las Cortes de Aragón.

Jorge Azcón con Alejandro Nolasco, esta mañana en el pleno de las Cortes de Aragón. / Pablo Ibáñez

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este martes que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales es "de una gravedad extrema" y ha añadido que "la degradación del PSOE no tiene límites".

Así lo ha afirmado el también presidente del PP Aragón en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, donde se ha referido a Zapatero como "mano derecha de Pedro Sánchez".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' por el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a esta aerolínea en forma de rescate durante la pandemia.

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