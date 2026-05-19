Jorge Azcón ve "de una gravedad extrema" la imputación de Zapatero
El presidente del Gobierno ha lamentado que "la degradación del PSOE no tiene límites" tras darse a conocer la imputación del expresidente Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este martes que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales es "de una gravedad extrema" y ha añadido que "la degradación del PSOE no tiene límites".
Así lo ha afirmado el también presidente del PP Aragón en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, donde se ha referido a Zapatero como "mano derecha de Pedro Sánchez".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' por el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a esta aerolínea en forma de rescate durante la pandemia.
Información en ampliación.
- La nueva Romareda avanza con el Gol Sur y el anillo inferior ya concluidos
- El único barrio de Zaragoza que decide sobre sus presupuestos: 'El vecino debe convertirse en protagonista
- Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza: 'No descarto la matrícula gratuita en primero para el curso que viene
- Reabre el icónico café Il Vecchio de Zaragoza convertido en una vermutería y bar de tardeo
- El restaurante de Cambrils que enamora a los zaragozanos con sus tapas caseras: 'Sitio sencillo, sin postureos
- Nuevo golpe al patrimonio en Aragón: otros dos edificios entran en la Lista Roja por su avanzado estado de deterioro
- Zaragoza prepara su gran despliegue de videovigilancia: estos son los barrios que irán primero
- Familias afectadas por la suspensión de salidas extraescolares en Aragón: 'Cancelarlas es negar una parte importante de la educación de los niños