Jorge Azcón ve "de una gravedad extrema" la imputación de Zapatero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este martes que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales es "de una gravedad extrema" y ha añadido que "la degradación del PSOE no tiene límites".

Así lo ha afirmado el también presidente del PP Aragón en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, donde se ha referido a Zapatero como "mano derecha de Pedro Sánchez".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' por el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a esta aerolínea en forma de rescate durante la pandemia.

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