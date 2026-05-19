El juez avala la información de Blanqueo de Capitales sobre la venta a Forestalia de una consultora de tres expolíticos del PAR

Nuevo revés judicial en el caso Forestalia contra Fernando Samper y los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, reflejados como "testaferros" de la supuesta trama. El juez instructor del caso, Juan José Cortés Hidalgo, ha defendido la información que recogía el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) y aunque tuvo que retirarlo de la causa, ha manifestado que los datos registrados en ese texto no pueden ser considerados nulos, sino que sirven para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como él mismo, puedan continuar con la investigación. El informe al que hace referencia es el que estudiaba la compra de Athmos Sostenibilidad, una consultora energética fundada por tres ex altos cargos del PAR, que fue adquirida por Forestalia en 2018 y que, según Blanqueo de Capitales, tenía un desfase de unos 400.000 euros entre el precio de venta acordado y el finalmente ejecutado.

"No puede entenderse que la información obtenida con base en el informe de SEPBLAC sea nula, pues precisamente el informe de inteligencia financiera tiene como finalidad informar la existencia de indicios que apoyen una investigación", resume Cortés, que recuerda que el "carácter reservado" de los informes de Blanqueo de Capitales "no tiene como finalidad proteger a los sospechosos de incurrir en las conductas investigadas, sino en proteger al propio Sistema de Inteligencia Financiera".

En este apartado, el magistrado también rechaza que la retirada del informe sirva para anular la causa: "Lo que obliga es a que sea retirado de la causa, que es lo que se ha hecho, en cuanto se advirtió, precisamente por el órgano interesado, el Sepblac". La nulidad de la causa ha sido reclamada por varias razones por Samper o los Pérez Águeda, una medida a la que se opusieron acusaciones particulares como las de Vox y Teruel Existe.

En otra providencia, a la que también ha tenido acceso este diario, Cortés Hidalgo considera que "no ha lugar a la expulsión de documentos solicitada" por Samper y los hermanos Pérez Águeda. Toma en consideración el rechazo a retirar esa documentación por parte de Vox. Los tres investigados, el fundador de Forestalia y sus dos supuestos "testaferros", pidieron retirar una gran cantidad de información y documentos que consideraban vinculados al informe del Sepblac, que sí fue cancelado.