¿Cómo llega Aragón a la huelga contra el Bachillerato concertado? De las "carencias" en las instalaciones a la falta de profesores

Moverse por un cambio. La escuela pública de Aragón se adentra en dos días de huelga, 19 y 20 de mayo, y lo hace para defender de lo que aseguran carecer: calidad. Los paros llegan motivados por el rechazo a la concertación del Bachillerato, medida impulsada por el Gobierno autonómico que se hará realidad el próximo curso salvo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estime las cautelares que le han solicitado 17 entidades.

Estas organizaciones son las mismas que han recurrido ante el TSJA la modificación de la orden que posibilita el concierto y también las que han llamado a la comunidad educativa a movilizarse para rechazar la que creen que es una "privatización" de la educación en un momento en el que la falta de profesores, la antigüedad de las infraestructuras y las vacantes en esta etapa, que no es obligatoria, lastran un pilar del Estado de Bienestar. También para reivindicar estas cuestiones, y otras como la regulación de las salidas extraescolares, paran su actividad.

Las vacantes en Bachillerato

Las entidades defensoras de la escuela pública inciden en que concertar el Bachillerato es "innecesario" porque tanto en los centros públicos como en los que ya tienen esta etapa concertada, que en Aragón son ocho, hay vacantes. Entre ellos está el IES Félix de Azara de Zaragoza, en el que según comparte un profesor del instituto y confirman los datos públicos del Departamento de Educación, actualizados a día 17 de abril, hay 30 plazas sin cubrir en la modalidad de Humanidades.

En esta misma situación está el IES Valdespartera, donde según los últimos datos hay 24 vacantes en el curso actual entre la modalidad de Ciencias y la de Humanidades. Por eso, las entidades afirman que, con las circunstancias actuales, el impulso a los conciertos no responde a necesidades puntuales, si no que habilita "una vía ordinaria de financiación pública de una enseñanza que ahora es privada".

Más allá de las vacantes, que las entidades han cifrado en más de 2.000 en los centros públicos, un profesor del Félix de Azara hace referencia a la inversión en educación. Según expone, este curso han reducido a su instituto la partida de gastos de funcionamiento, que es la que se destina a costes corrientes para garantizar el normal funcionamiento del centro, mientras se han encarecido los de vida. "Nos han bajado el dinero que nos corresponde para gastos del centro cuando cada vez cuesta más cualquier reforma, material… No solo no se ha actualizado con la subida de precios, sino que nos han asignado 2.000 euros menos", asegura.

El profesor explica que el centro elige en qué invierten estas cuantías, que suele ser en paliar "deficiencias". "Ahora llegan meses en los que el calor se hace insoportable, y lo destinamos a hacer alguna instalación de aire acondicionado, o a la biblioteca", ejemplifica.

Miguel Ángel Gracia

A ello suma que las partidas van con retraso. "Este curso, la primera partida la recibimos a finales de abril. Esto cada vez va más a más, y en el curso que estás no tienes el dinero del año que corresponde", denuncia. El docente indica que el problema se agranda porque el Félix de Azara tiene ya cincuenta años de historia y "necesita reformas profundas en todo".

Fuentes de Educación aseguran que ha habido una reducción en la partida global de gastos de funcionamiento, sino que, mientras antes se distribuían según riterios discrecionales, este año se han distribuido en base a otros objetivos como el número de unidades o de alumnos o la antigüedad del centro, entre otros. Indican que estos se explicaron con transparencia a los centros y que les permiten conocer qué partida y en base a qué van a recibir esa dotación.

Además, informan de que a aquellos centros con alguna situación extraordinaria se les ha atendido desde el Servicio Provincial y se ha aprobado una dotación extraordinaria. Aseguran que este órgano "garantiza en todo momento el funcionamiento de los centros".

"Carencias" en las infraestructuras

Remediar las carencias que sufren las instalaciones de los centros públicos, la mayoría antiguos, es otra de las reivindicaciones por las que la comunidad educativa va a la huelga en Aragón. El Gobierno autonómica asegura haber mejorado en casi 150 millones de euros la financiación de la educación pública en tres años. A ello suman que el anterior Ejecutivo socialista dejó sin abonar 3,7 millones a colegios e instituciones, y desde Educación afirman que la actual administración "ha cumplido con su obligación en tiempo y forma y ha realizado, además, libramientos extraordinarios a aquellos centros con mayor necesidad".

Instalaciones del IES Ramón Pignatelli de Zaragoza. / Servicio Especial

Pero profesores y equipos directivos insisten en que sus instalaciones requieren mejoras inmediatas que se podrían comenzar a paliar con el dinero que el Gobierno de Aragón plantea destinar a la concertación del Bachillerato, que se estima que podrían ser en torno a 19 millones anuales cuando se implante en su totalidad.

En concreto, en el IES Ramón Pignatelli de Zaragoza, desde el que también denuncian que Educación ha reducido su partida para gastos de funcionamiento, aseguran sufrir una "degradación". Desde el anonimato, un docente del instituto expone que la cubierta está dañada, por lo que si llueve se filtra el agua y hay goteras en muchos espacios, como en los laboratorios o en la conserjería". "Los alumnos han de convivir con cubos junto a sus pupitres, y es una imagen precaria y denigrante", asegura.

A las goteras agrega otras carencias como que "el recreo está degradado, el asfalto agrietado y levantado y apenas hay lugares de sombra para que los alumnos puedan cobijarse". "En el patio tampoco hay una oferta de ocio en cuanto a infraestructuras. Tenemos una cancha de baloncesto y una de fútbol, pero ningún otro espacio recreativo", asegura. Continúa la lista de deficiencias con unas "ventanas y puertas del año 75 que no van y hacen que se cuele el frío en invierno y el calor en verano" o un material "insuficiente".

Desde Educación insisten en que los problemas de falta de mantenimiento "no pueden achacarse" a la administración educativa del Gobierno de Jorge Azcón porque vienen de tiempo atrás. Para revertirla, han puesto en marcha un plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses con un inventario y estado de sus instalaciones. Este 2026 prevén destinar 1,2 millones a intervenciones urgentes. Aseguran estar abordando el déficit estructural de mantenimiento de décadas. El nuevo Ejecutivo autonómico (PP-Vox) ha formado una Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento.

La falta de docentes

Al déficit de las infraestructuras se suma el de docentes, un problema que también golpea a otras comunidades y que en Aragón se hace más evidente en el medio rural, al que no llegará la concertación del Bachillerato. Desde Educación han ofertado las vacantes incluso a aspirantes al máster del Profesorado y han instado al ministerio, sin éxito, a que los maestros puedan impartir clase en 1º y 2º de Secundaria.

Los más afectados por esta falta de profesores son los alumnos. Naiara es estudiante de 2º de Bachillerato en el IES San Alberto Magno de Sabiñánigo (Huesca) y estuvo casi tres meses sin docente de Latín y Griego, materia de la que se tiene que examinar en la PAU en apenas dos semanas.

Una situación similar es la que tuvieron en la Escuela de Arte de Zaragoza en el inicio de curso, cuando hubo grados como Escultura Aplicada al Espectáculo que estuvieron sin docente un mes en la asignatura de Materiales. Daniela Murillo fue una de las alumnas afectadas y expresa que, a raíz de esta situación, hubo que cambiar la planificación del año lectivo. "Ha habido que resumir mucho las cosas. Ahora vamos justos con el temario, ha habido que recortar y hay cosas que hemos dado más por encima", expone.

En imágenes I Manifestación y encierro en defensa de la escuela pública en Aragón / JAIME GALINDO

Recuerda aquel mes sin docente como un momento algo "abrumador" porque sabían que ese temario "perdido" tendrían que recuperarlo. "Era ir a una clase y que nos dijeran que no había profesor, faltar a la siguiente y que nos dijeran que pondríamos sustituto", comparte. Finalmente, la plaza se cubrió, pero la joven apunta a otras "carencias" como "un presupuesto muy ajustado". "No podemos gastar excesivo material y hay cosas que están sin reformar. Es una escuela muy buena que se intenta mantener a flote", cuenta.

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La huelga está convocada por FAPAR, FABZ, FADEA , CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, MOVIMIENTO SUMAR, PCA, ARAGÓN EXISTE Y ZEC. Este martes hay convocada una concentración a las 11.00 horas en la consejería de Educación y, el miércoles, los estudiantes se manfiestarán a las 12.00 horas desde la plaza San Francisco. Otra marcha partirá a las 18.30 horas de la glorieta Sasera y con ella se pondrá fin a dos días de paros que también ha apoyado el movimiento Marea Verde.