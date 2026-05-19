Mayte Pérez (PSOE) sale de la política activa tras 23 años: "Por eso estoy fuera, porque soy una persona incómoda"

Mayte Pérez Esteban (Teruel, 1972) pone hoy fin a 23 años de servicio público en la primera línea política desde que empezara a inicios de siglo como concejala en Nogueruelas y se despida hoy como senadora por designación autonómica de las Cortes de Aragón. Es una salida agridulce, abrupta, a pesar del tiempo. Y no lo oculta: "Por eso estoy fuera, porque soy una persona incómoda".

Mayte Pérez lo ha sido casi todo en la política aragonesa: concejala en dos ayuntamientos (Nogueruelas y Teruel), diputada autonómica, directora general del Gobierno de Marcelino Iglesias, consejera de Educación, consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de Javier Lambán, portavoz parlamentaria del PSOE y senadora por designación autonómica. Más de dos décadas fructíferas, especialmente en su segunda mitad, cuando formó tándem con el expresidente de Aragón, Javier Lambán, y se convirtió en su mano derecha durante el mandato del cuatripartito.

Ha roto varios techos de cristal en el camino y ha sido de las mujeres que ha ostentado un mayor poder en el Ejecutivo autonómico. Pero su salida de la política aragonesa llega casi por la puerta de atrás y se convierte, como ella misma explica, en la "primera secretaria general que no está en ningún cargo orgánico ni institucional apenas un año después de dejar de serlo".

Mayte Pérez con Javier Lambán, en una Ejecutiva del PSOE. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mayte Pérez nunca ha tenido pelos en la lengua, y se va con críticas a la dirección del PSOE y del PSOE Aragón de Pilar Alegría, con quien pactó su paso al Senado para evitar las primarias en la federación socialista turolense, hace poco más de un año. Hoy mismo ha ido al Ayuntamiento de Teruel a demandar el reingreso en su plaza de funcionaria municipal.

Pilar Alegría felicita a Rafael Guía, recién nombrado senador autonómico, este martes. / Pablo Ibáñez

"Pilar Alegría no me ha llamado"

"Creo que las cosas se podían hacer mejor. Si tú te fías de lo que te dicen, por ese lado entiendes que hay un compromiso. Pero viendo la deriva del PSOE en el último año, entiendo que una persona que representa lo que yo represento, que lo ha defendido más dentro que fuera porque he sido muy leal, esté fuera", ha expresado en conversación telefónica con EL PERIÓDICO. "Por eso estoy fuera, porque soy una persona incómoda. Desgraciadamente", ha recalcado.

Pérez ha reflexionando, aprovechando este último día, sobre la situación en el partido, a nivel nacional y en Aragón. Y ha constatado que, cuando se decidió que fuera su sucesor en la secretaría general turolense también su sucesor en el Senado, no fue Pilar Alegría quien le llamó para comunicárselo. "Pilar Alegría no me ha llamado. La llamé yo para preguntarle, me dijo que todavía no habían decidido nada, y después cuando se tomó la decisión me llamó Rafael Guía para decirme que entre los tres secretarios generales de Huesca, Zaragoza y Teruel habían decidido que fuera él el nuevo senador", explica. "Después de ocho años como secretaria general en Teruel y ocho años como consejera... Creo que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Las formas son parte del fondo en política", incide la turolense.

Mayte Pérez, en su etapa de portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón. / Laura Trives

"Hay que reflexionar sobre la deriva del PSOE"

Aunque Mayte Pérez reconoce que la "política es finita", y se muestra agradecida por los 23 años de servicio público que ha podido desarrollar de la mano de su partido, también se muestra crítica "con la deriva del PSOE en el último año".

"Hay que hacer una reflexión por la deriva del PSOE en el último año. Hay que analizar si hay una estrategia que no está funcionando, porque cada vez que vamos a las urnas perdemos más poder territorial", constata Pérez. "Este partido, que ha sido el partido federal de España por excelencia, basado en tener voces fuertes en cada territorio, con 'feedback' de abajo a arriba, va perdiendo cada vez más poder territorial y eso significa una mayor desconexión con la sociedad", lamenta, respecto a los últimos resultados electorales.

Pero evita señalar responsables. "La responsabilidad es algo individual que cada cual debe asumir en su propia persona, pero yo insisto en que tiene que haber una reflexión, tanto en la parte interna como en la parte institucional", añade.

A partir de ahora, señala que seguirá en el partido "como militante de base". Pero sin olvidar todo lo que ha hecho en esta trayectoria de más de 23 años "llena de aciertos y de errores".

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"Quiero reinvidicar no lo que he hecho, sino la forma en que veo que deber ser la política y mi partido", incide. "Creo que es bueno continuar, es una justificación casi vital de que estos 23 años han servido para algo. Creo en lo que he estado. Y es bueno seguir para este proyecto político de más de 140 años de historia, porque siempre han cabido muchas voces en él y creo en este partido", ha expresado