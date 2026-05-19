Milán, un destino más en la competencia entre Ryanair y Wizz Air: por qué en Zaragoza y qué futuro le espera

Wizz Air se ha lanzado a 'pescar' clientes en el vasto mercado que tenía Ryanair en ciudades de mediano tamaño como Zaragoza donde Ryanair reinaba con holgura hasta que empezó a meter la 'tijera' en los asientos disponibles. La compañía irlandesa de bajo coste, en su constante desafío hacia Aena por las tasas que cobra el gestor público de los aeropuertos, se está dejando viajeros en terminales que considera menos apetecibles. Y en ese escenario aparece la oportunidad para aerolíneas como Wizz Air que ha decidido plantar batalla con otro destino en Italia como es Milán, su segunda ruta desde Garrapinillos tras su exitosa apuesta por Roma. De hecho, este destino fue ofrecido en reiteradas ocasiones a Ryanair (también a otras compañías como Volotea) y nunca fructificó. Ahora surge Milán para el próximo mes de septiembre con muchas incógnitas sobre la mesa, la principal: por qué esta ruta y por qué ahora.

Esta duda se resuelve fácil analizando cuál ha sido la oferta y la demanda del aeropuerto de Zaragoza en los últimos años, los más prósperos de la última década en cuanto al número de pasajeros. Ryanair implantó el vuelo a Milán, aterrizando en la pista de Bérgamo (a una hora de la capital transalpina en autobús), desde sus comienzos en Zaragoza. Aunque la primera fue Londres, con conexiones diarias con el Reino Unido en una ruta que empezó a operar el 1 de diciembre de 2004. Han pasado ya más de 21 años y ahí sigue. También Bruselas, otro histórico enlace de la firma irlandesa en la terminal aragonesa.

Pero así como el vuelo con Londres en los últimos años ha seguido una línea descendente en cuanto al número de viajeros transportados, ha pasado de los 74.057 pasajeros de 2023 a los 66.526 con que cerró 2025 (hubo 72.620 en 2024), la ruta de Milán-Bérgamo ha constatado un ascenso incontestable. La conexión con esta ciudad italiana movió hace tres años un total de 51.316 personas, en 2024 subió a 52.141 y el año pasado terminó con 59.986. Es decir, así como la ruta inglesa se ha dejado en el camino casi 7.500 pasajeros, la ciudad italiana ha ganado más de 8.600 en el mismo periodo de tiempo. Por eso ni una ni otra ha desaparecido de la parrilla aragonesa en los recortes de Ryanair en el último año y por eso no es casualidad que la apuesta de Wizz Air sea esta.

Además su implantación, programada para el mes de septiembre, está pensada para aterrizar desde Zaragoza en el aeropuerto internacional de Malpensa, que está a una distancia muy similar de Milán de la que está la terminal de Bérgamo, pero cuenta con una opción más rápida de llegar al centro de la ciudad, el tren llamado Malpensa Express, que supone una mejora para el viajero con respecto al autobús, que también tiene, de una hora de trayecto. Eso sí, es más económico, tanto para la compañía como para el viajero. Pero Malpensa ofrece otro aliciente, muchas más conexiones internacionales con las que enlazar. Las posibilidades para el viaje se multiplican.

Wizz Air ha probado con la ruta de Roma y en poco tiempo se ha instalado en el liderazgo de las conexiones internacionales desde Zaragoza. De hecho, en lo que va de año 2026 ya suma 27.729 viajeros transportados que son 4.000 más que la segunda, que es Londres, 'rey' indiscutible durante años en la estadística de la terminal aragonesa. Y el podium también ha cambiado, durante los últimos años había una tercera línea internacional indiscutible que era Milán-Bérgamo. Y le hacía sombra, antes de la aparición de la conexión con Roma, la de Bucarest, de Wizz Air, que acabó 2023 con 55.450 viajeros, el año 2024 subió a más de 60.800 y el 2025 terminó con 61.380. En este último año Roma en pocos meses sumó 47.630 usuarios y ya se veía venir su ascenso meteórico.

El momento perfecto para el 'asalto'

Así que este 2026 era el momento perfecto para Wizz Air asaltar otro de los buques insignia de Ryanair en Zaragoza: en plena crisis con Aena, con recortes de asientos en la terminal aragonesa y una amenaza constante a las autoridades que, a través de los contratos de promoción, han sostenido durante años su permanencia en la capital aragonesa. O evitado su espantada, según se mire. Así que el reto era de nuevo Italia y con un valor seguro como es Milán, donde la clientela es sostenida y entre las más numerosas en estos momentos.

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Pero es un pulso Ryanair-Wizz Air con consecuencias impredecibles, ya que la compañía irlandesa es capaz de eliminar su ruta o redoblar su apuesta para no ceder terreno en un mercado como el aéreo, en constante zozobra. Y sobre todo es una maniobra que llega en varias ciudades españolas (también en Bilbao, Cantabria..., donde anunció sus nuevos vuelos ayer también y para septiembre), que viene a contrarrestar los recortes de Ryanair en esos aeropuertos medianos que ha sacrificado en su amenaza a Aena.