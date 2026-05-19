Una multitudinaria concentración da inicio a la huelga por la escuela pública en Aragón: “Nuestros recortes no pueden ser el beneficio de la concertada y la privada”
Una marea verde de miles de profesores, alumnos y familias protesta ante consejería de Educación para rechazar la concertación del Bachillerato
La escuela pública por bandera. Las camisetas verdes han vuelto a coger fuerza en la calle este martes, cuando miles de profesores, alumnos y familias de Aragón se han concentrado ante las puertas de la consejería de Educación, en Zaragoza, en el primer día de una huelga convocada para exigir una educación pública de calidad. La comunidad educativa ha cargado contra la concertación del Bachillerato al grito de “Nada, nada, nada, para la concertada”.
“Queremos que el dinero público se destine a la pública. Hay muchas deficiencias, mucha falta en todos los centros, y lo primero tiene que ser cubrir la pública, no la concertada ni la privada”, ha expuesto Itziar, maestra en el Guillermo Fatás de Zaragoza que ha secundado la huelga.
A su lado, Elisa, también docente del Guillermo Fatás y también vestida de verde, ha agregado: "Nuestros recortes no pueden ser el beneficio de la concertada y la privada. Llevamos muchos años denunciando carencias y que vivimos de una manera precaria”. La maestra ha asegurado que la situación “es ahora peor” que hace veinte años, cuando comenzó a trabajar.
Las entidades convocantes han cifrado el seguimiento de las primeras horas en un 40%, a la espera de que pueda incrementarse el porcentaje conforme lleguen los registros de todos los centros. Este martes entregarán ante la consejería los documentos de los claustros en los que exponen sus necesidades y situaciones particulares
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