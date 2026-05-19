La Pija y la Quinqui se enamoran de la protectora de Zaragoza que dio en adopción a "Juanjo Bona": “Me parece un plan de marketing perfecto”

Más de 300.000 mascotas son abandonadas en España cada año. Esta preocupante cifra amenaza gravemente al bienestar animal: aún existen personas que adoptan animales sin valorar la enorme responsabilidad que conlleva. Una negligencia que aumenta el número de mascotas sin hogar.

En Aragón, existen numerosas instituciones que velan por la protección de estas especies. Una de las más conocidas es la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha conseguido la adopción de 7350 animales y la recuperación de otros 3410. Además, realiza campañas de sensibilización sobre la importancia del microchip en las mascotas, la información a tener en cuenta antes de adoptar a un Perro Potencialmente Peligroso y las ventajas de la esterilización en los animales de compañía. También participa en la Andada Canina Kalibo 5K, un evento que reunió a más de 900 familias el pasado 10 de mayo.

Una protectora viral: puedes adoptar a Lana del Rey o a Jason Derulo

Pero la Unidad de Protección Animal no solo es popular por su labor divulgativa. El Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza (CMPA), ubicado en la calle del Romero, de la Cartuja Baja, acoge a decenas de animales que buscan un nuevo hogar. En los últimos meses, su perfil de Instagram @zaragozaproteccionanimal ha ganado fama por los nombres divertidos con los que bautizan a los animales en adopción. Omar Montes, Lana del Rey, Azotamentes, Will Byers… estos son solo algunos ejemplos más virales.

De hecho, recientemente saltó a la fama Juanjo Bona, pero no hablamos del cantante, sino de uno de los perros de la protectora. Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, animó a adoptar a este cachorro mestizo en uno de los vídeos de su perfil de Instagram.

De la Cartuja a un podcast con un millón de seguidores

Gracias a su originalidad, la protectora ha conseguido casi 15.000 seguidores en Instagram. Una de ellas, María de los Ángeles Maturana, más conocida como Mariang o la quinqui de La Pija y La Quinqui. Este podcast, fundado por Mariang y Carlos Peguer, acumula con más de un millón de seguidores en redes sociales. Los creadores de contenido han conducido más de 180 episodios del podcast. Entre sus invitados más célebres, destacan personalidades de la talla de Pedro Almodóvar, Rosalía o Pedro Sánchez, a los que entrevistan con su característico estilo distendido y satírico.

La influencer no ha dudado en alabar la creatividad de la entidad zaragozana en uno de los episodios del podcast. ¿Tú has visto una cuenta de Instagram que es @zaragozaproteccionanimal?”, preguntó la presentadora a Carlos Peguer, el otro integrante de La Pija y la Quinqui, y a Lola Moreno (@lolalolita), ‘influencer’ invitada al programa.

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“Es muy graciosa porque pone a los perros nombres de personas célebres”, explica Carlos Peguer. Mariang replicó citando algunos de sus nombres preferidos: Jason Derulo, L’Oreal, Cilindro Medular, Chirla, Arwencio…. Los creadores de contenido se deshicieron en halagos hacia la protectora. “Me parece un plan de marketing perfecto”, admitió Lola Lolita. La descripción del post expresaba ese mismo cariño: “Club de fans de @zaragozaproteccionanimal”.