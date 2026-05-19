Pilar Alegría, tras la imputación a Zapatero: "En democracia existe algo que se llama presunción de inocencia"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha pedido este martes respeto a la justicia, "tranquilidad" y "serenidad" después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya sido imputado por el préstamo de 53 millones de euros concedido por SEPI en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

En una visita a Barbastro (Huesca), Alegría ha defendido que ante estas informaciones la posición "más importante y fundamental" debe ser el respeto a la actuación judicial. "Hay quien se olvida de que en un Estado de derecho y en una democracia existe algo que se llama presunción de inocencia", ha enfatizado Alegría, quien ha criticado, también, que el Partido Popular solo recurra a ese principio "cuando responde a las siglas de M. Rajoy o similares".

Ha explicado, por otro lado, que los fondos puestos a disposición de aerolíneas durante la pandemia, entre ellas Plus Ultra, Air Europa o Volotea, tenían como objetivo salvar “muchos miles de puestos de trabajo”. Y ha zanjado que esos préstamos pasaron la validación de organismos como la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas.

Actuaciones "urgentes" en el hospital de Barbastro

Por otro lado, con motivo de su visita, Alegría ha exigido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, "actuaciones urgentes, planificación y cobertura" para el Hospital de Barbastro, que atiende a más de 114.000 tarjetas sanitarias y da servicio a más de la mitad de la población de la provincia de Huesca de seis de las diez comarcas.

Alegría ha viajado a Barbastro para escuchar las demandas y preocupaciones de la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, que le ha trasladado la falta constante de profesionales sanitarios, la ausencia de planificación, la falta de cobertura en determinados servicios y la privatización de algunas prestaciones, informan fuentes del PSOE.

Para la dirigente socialista, el Hospital de Barbastro es "un ejemplo claro de los tres años de parálisis y desidia del desgobierno del señor Azcón con la provincia de Huesca y, fundamentalmente, con el municipio de Barbastro". Por eso ha reclamado que el ejecutivo aragonés "mire al Hospital de Barbastro como un hospital de primera" y "garantice los recursos necesarios para que los pacientes sean atendidos con la calidad que merecen".

Ha asegurado que el PSOE Aragón va a seguir "trabajando y reivindicando" inversiones, planificación y cobertura profesional para que los ciudadanos de esta provincia "sean atendidos en un hospital de primera y se sientan pacientes de primera".

La dirigente socialista ha mostrado especial preocupación por la situación de servicios sensibles como Oncología, donde, según ha señalado, durante el mes de mayo ha habido varios días en los que no se ha podido prestar el servicio. También ha citado las carencias en Urología, Neumología o Traumatología.

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Alegría ha criticado, además, que en el último año el ejecutivo autonómico ha destinado casi dos millones de euros a la sanidad privada y, en el caso concreto del Hospital de Barbastro, se han derivado más de 300.000 euros a empresas privadas para servicios como Urología, prestado por Ribera Salud. Esta misma "política de privatización" se está viendo también, ha dicho, en la educación pública, en referencia a la huelga educativa de estos días.