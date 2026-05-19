La plantilla de Majorel volverá a la calle contra el ERE: “La empresa no plantea ninguna recolocación”

El conflicto laboral en Majorel sigue escalando en Zaragoza. La plantilla volverá a concentrarse este miércoles a las puertas del edificio El Trovador, coincidiendo con una nueva jornada de paros parciales convocados contra el ERE planteado por la empresa, que amenaza a 422 trabajadores del centro zaragozano.

La protesta llega después de una nueva reunión del periodo de consultas celebrada este martes entre la dirección y la representación sindical, en un clima de creciente confrontación y con las posiciones todavía muy alejadas.

Los paros de dos horas —de 14.00 a 16.00— forman parte del calendario de movilizaciones iniciado el pasado día 14 y que continuará también el próximo 26 de mayo.

Denuncian la deslocalización a Colombia

Tanto UGT como OSTA acusan a la empresa, integrada en el grupo Teleperformance, de utilizar el ERE para facilitar el traslado de actividad fuera de España.

La dirección justifica el ajuste por pérdidas económicas y por la finalización de las campañas Vodafone Perfect Star y Lowi. Sin embargo, UGT sostiene que esos servicios “no desaparecen”, sino que pasan a otras plataformas del mismo grupo, principalmente en Colombia.

El sindicato considera que la multinacional está generando “escenarios de pérdidas” para justificar el expediente y rechaza un modelo empresarial “donde el despido es la principal solución” sin explorar alternativas como recolocaciones, formación o reubicaciones internas.

“Ningún plan de viabilidad”

Desde OSTA denuncian además que la empresa no ha presentado ningún plan de futuro para el centro zaragozano y alertan de que el actual expediente podría ser solo la antesala de nuevos ajustes.

“El verdadero objetivo es continuar con la deslocalización de servicios rentables hacia Teleperformance Colombia”, sostiene el sindicato aragonesista, que asegura que la negociación sigue marcada por la falta de documentación y de respuestas por parte de la compañía.

OSTA afirma además que durante las reuniones ha quedado patente que algunos clientes habrían rechazado abandonar Zaragoza, lo que pondría en cuestión que la pérdida de campañas responda exclusivamente a decisiones comerciales ajenas a la empresa.

Voluntariedades limitadas e indemnizaciones

La empresa ha planteado la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE, aunque los sindicatos advierten de que esa opción estaría muy restringida a determinados servicios afectados, limitando en la práctica su alcance real.

Según OSTA, las indemnizaciones propuestas hasta ahora rondarían los 26 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.

La preocupación sindical se centra también en el perfil de la plantilla afectada. El sindicato alerta de que el impacto recaerá principalmente sobre mujeres, muchas de ellas mayores de 50 años, además de trabajadores con discapacidad o perfiles con especiales dificultades de reinserción laboral.

El ERE planteado por Majorel supone el mayor despido colectivo que se recuerda en los últimos años en Zaragoza, al afectar a cerca del 60% de la plantilla de la plataforma de telemárketing.

La negociación encara ahora su tramo decisivo en medio de un fuerte deterioro del clima laboral y con una sensación creciente entre la plantilla de que la continuidad del histórico call center zaragozano está seriamente amenazada.