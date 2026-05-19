Profesores del Domingo Miral de Jaca acampan en el patio para defender la escuela pública: "Es una forma de visibilizar la huelga en el medio rural"
En torno a una veintena de docentes pasarán la primera noche de los paros contra la concertación del Bachillerato en tiendas de campaña en el patio
Un primer día de huelga educativa en Aragón con noche incluida para el IES Domingo Miral de Jaca. Docentes del instituto jacetano se van a encerrar este martes en el centro, en el que acamparán para evidenciar su oposición a la concertación del Bachillerato y su apoyo a los paros en defensa de la escuela pública. Raúl Ramón, uno de los profesores que dormirá en una tienda de campaña en el patio, ha expresado que se trata de "una forma de dar visibilidad al apoyo a la huelga en el medio rural".
Junto a Raúl Ramón, que es representante sindical de CGT, dormirán en torno a una veintena de profesores, según ha compartido él mismo. Además de para rechazar la concertación del Bachillerato, los docentes se encierran para denunciar las condiciones de las instalaciones del instituto. "Convivimos con hongos y con goteras. No tenemos espacio para las aulas, y hace poco hubo roedores", detalla para asegurar que "son condiciones en las que no se puede dar clase de forma adecuada".
Además de acampar, los docentes del IES Domingo Miral de Jaca también se han sumado este martes a la concentración en defensa de la escuela pública que ha tenido lugar en Sabiñánigo y que, según ha afirmado Raúl, estaba "llena". También este miércoles se sumarán a los paros porque, ha señalado el profesor, "también el medio rural los secunda aunque sea menos visible que en la ciudad".
Los docentes del IES Domingo Miral de Jaca ya pasaron la noche dentro del centro durante la huelga de enero, que fue convocada por CGT en solitario por los mismos motivos: rechazar la concertación del Bachillerato y reclamar "una educación pública de calidad". En aquella ocasión, pasaron la noche en la sala de profesores.
El encierro de este instituto jacetano se suma a los del Soledad Puértolas y el CEIP Hispanidad de Zaragoza, en los que han pasado la noche de este lunes al martes varios grupos de alumnos, familias y profesores como antesala a la huelga. Durante la tarde, las comunidades educativas de ambos centros prepararon pancartas para las distintas protestas y manifestaciones de este martes y miércoles y también llevaron a cabo juegos.
Según ha compartido Kike García, delegado de CGT y profesor del CPI Rosales del Canal que ayer se encerró en el Hispanidad, la noche ha ido "muy bien". Durmieron en el centro cerca de 19 personas que este miércoles se han despertado a las 7.30 horas para desayunar, recoger e ir a las primeras protestas de la huelga.
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