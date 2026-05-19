Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López (PP) renuncian a su acta de diputados autonómicos

Movimiento en el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón. Los consejeros Roberto Bermúdez de Castro (Hacienda, Interior y Administración Pública) y Octavio López (Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial) han renunciado este martes a su acta como diputados autonómicos. Los dos populares, dos de las personas de máxima confianza del presidente autonómico, Jorge Azcón, dejarán su escaño. Dos vacantes que ocuparán José Mari Giménez, alcalde de Boltaña y también diputado en la anterior legislatura, y Mercedes Muñoz, concejal en el Ayuntamiento de Calatayud, que se estrenará en las próximas semanas en la política a nivel autonómico.

Según un comunicado del grupo parlamentario del PP, los dos políticos toman esta decisión "con el objetivo de centrar su trabajo en sus amplias responsabilidades de gestión en el Gobierno de Aragón".

Los dos consejeros son dos de las personas más cercanas a Jorge Azcón, tanto a nivel interno del Partido Popular como en la gestión del Gobierno de Aragón. Ambos, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero, conforman el núcleo duro del jefe popular y fueron las personalidades conservadoras que apoyaron a Azcón en la negociación con Vox para la gobernabilidad de la comunidad autónoma.

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Tanto Bermúdez de Castro como López mantienen en esta nueva legislatura las mismas competencias que asumieron en el verano de 2024, tras la reorganización del Ejecutivo aragonés por la salida de Vox del Gobierno formado en el verano de 2023. El oscense será el encargado de llevar a cabo la rebaja fiscal que pretenden ejecutar las dos derechas, además de apuntalar la gestión de las emergencias y la función pública de la comunidad. Por su parte, Octavio López se mantendrá al frente de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, controlando las infraestructuras de la comunidad y desarrollando el plan de vivienda, una de las apuestas de Azcón para la presente legislatura.