Stellantis parará otra semana la producción en Figueruelas para acelerar las obras de transformación de la planta

La transformación industrial de Stellantis Figueruelas obligará este verano a una nueva parada general de producción. La dirección de la planta zaragozana ha comunicado al comité de empresa su intención de detener la actividad durante la semana del 17 al 21 de agosto para avanzar en las obras de adaptación de una de sus dos líneas de montaje, un proceso clave tanto para la implantación de la nueva plataforma STLA Small como para el desembarco industrial de la marca china Leapmotor en esta instalación fabril.

La medida afectará de forma general a la fábrica zaragozana, aunque algunas áreas concretas sí deberán mantener actividad durante esos días para acometer trabajos técnicos vinculados a la remodelación de las instalaciones.

La parada técnica prevista del 17 al 21 de agosto llegará inmediatamente después de las tres semanas de vacaciones colectivas ya fijadas en el calendario laboral de la planta, correspondientes a las semanas 31, 32 y 33. De este modo, la inactividad habitual del verano en Stellantis Figueruelas se prolongará en la práctica hasta completar casi un mes seguido sin producción ordinaria, en un contexto marcado por las obras de transformación industrial y adaptación de las líneas a los futuros modelos eléctricos.

La empresa plantea utilizar para ello los dos días de vacaciones colectivas que todavía quedan por fijar en el calendario laboral de 2026 y completar el resto con jornadas de paro productivo.

La propuesta, sin embargo, ha encontrado rechazo unánime entre los sindicatos. Desde el comité de empresa consideran que esos dos días pendientes deberían reservarse para garantizar el cierre navideño de diciembre y no consumirse ahora durante la parada técnica de agosto.

Obras para la nueva plataforma

La parada se enmarca en la profunda reconfiguración industrial que vive la planta zaragozana desde hace meses. Stellantis desarrolla desde hace tres meses las obras de adaptación de la línea 2 para prepararla la producción de los modelos eléctricos de Leapmotor, lo que obligó a parar la factoría por completa la primera semana del pasado mes de marzo. Así ocurrió también una semana de octubre, pero en ese caso para la implantación en la línea 1 de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura multienergía del grupo.

Estas actuaciones forman parte del mayor proceso de transformación vivido por la fábrica en décadas y están directamente ligadas a la electrificación progresiva de la producción de Figueruelas. La planta empezará a ensamblar este mismo año -previsiblemente a partir de octubre- el SUV eléctrico B10 de Leapmotor y fabricará además, a partir de 2028, un nuevo Opel eléctrico desarrollado conjuntamente con tecnología de la firma china.

La adaptación de las líneas está obligando a reorganizar continuamente la actividad industrial y los calendarios laborales. Actualmente, la fábrica produce el Opel Corsa, el Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon, mientras avanza en paralelo el acondicionamiento de las instalaciones para asumir nuevos modelos eléctricos.

Debate sobre las vacaciones

La discusión ahora se centra en cómo gestionar esa semana de cierre. Desde el comité de empresa se entiende la necesidad industrial de acometer las obras, pero no el uso de las vacaciones colectivas pendientes. “Las vacaciones de Navidad son una cuestión muy sensible para la plantilla y no queremos dejar ese cierre en manos de futuras decisiones de la empresa”, sostienen fuentes sindicales.

Desde la parte social defienden que la semana 34 tenga la consideración de paro técnico o se cubra mediante vacaciones flotantes, reservando los dos días colectivos restantes para diciembre. Además, los representantes de los trabajadores reclaman que se informe cuanto antes a las personas que deberán acudir a trabajar durante esos días de agosto. La dirección de Stellantis se ha comprometido a estudiar la propuesta sindical y responder en los próximos días.

Una fábrica en plena metamorfosis

La nueva parada confirma hasta qué punto Stellantis Figueruelas atraviesa una fase de transición industrial permanente. La llegada de Leapmotor, la implantación de la plataforma STLA Small y el giro estratégico hacia el coche eléctrico están obligando a rediseñar procesos, líneas y ritmos productivos. Una transformación impulsada también por la construcción de la gigafactoría de baterías en un parcela anexa.

En paralelo, alrededor de la fábrica empieza a consolidarse un ecosistema industrial vinculado a la marca china, con proyectos como la planta de chasis de Lieder Automotive en Borja, el taller de baterías previsto en Mallén o nuevas inversiones de proveedores en Plaza y otros puntos del entorno de Zaragoza.