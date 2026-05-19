Telefónica activa un minicentro de datos en de sus antiguas centrales de cobre en Zaragoza

Las antiguas centrales telefónicas, aquellos edificios urbanos que durante décadas albergaron millones de cables de cobre para conectar los teléfonos fijos de nuestros hogares, están viviendo una segunda juventud. Telefónica ha completado el cierre de su vieja red de cobre y está reutilizando estas infraestructuras estratégicas para instalar nodos Edge, unos minicentros de datos que actúan como cerebros informáticos de proximidad. El último de ellos acaba de encenderse en Zaragoza, situando a las empresas y administraciones de la ciudad en la vanguardia digital.

Hasta ahora, cuando una empresa o un usuario subía datos a la nube, esa información viajaba a gigantescos centros de datos que a menudo están a miles de kilómetros, en Estados Unidos o el norte de Europa. Ese viaje de ida y vuelta genera un pequeño retraso, inapreciable para mandar un correo, pero crítico para las tecnologías del futuro.

El plan de Telefónica consiste en romper esa distancia. Al instalar los servidores directamente en las centrales de la propia ciudad, pegados a las redes de fibra óptica y a las antenas 5G, los datos ya no tienen que viajar por el mundo. Se procesan "en el borde" (Edge), al lado de donde se generan. El resultado es una navegación instantánea, con un tiempo de respuesta (latencia) prácticamente imperceptible.

Impulso a la inteligencia artificial

La activación comercial de este nodo en Zaragoza permitirá a las empresas e instituciones locales subirse a la ola de la transformación digital profunda. Sectores clave como la automoción, la logística o la sanidad aragonesa podrán gestionar fábricas inteligentes, vehículos autónomos, gemelos digitales o sistemas de realidad virtual con la máxima eficiencia y sin parones.

Además, este minicentro de datos local viene preparado para democratizar la inteligencia artificial (IA). Los nodos ofrecerán a las empresas potencia de cálculo de última generación (GPUs) como un servicio de pago por uso. Esto significa que cualquier pyme aragonesa podrá adoptar herramientas avanzadas de IA sin necesidad de comprar equipos carísimos ni realizar inversiones millonarias.

Soberanía europea del dato

"Nuestro Plan Edge nos coloca a la vanguardia europea en tecnología y en soberanía del dato, con la puesta en marcha de un proyecto pionero que resultará clave para potenciar la transformación digital española", destaca Borja Ochoa, presidente de Telefónica España. Este enfoque no solo busca velocidad, sino también seguridad y control. Al procesar la información dentro de la propia región, se garantiza que los datos estratégicos de las empresas y ciudadanos queden protegidos bajo las estrictas leyes de privacidad locales y de la Unión Europea, lo que reduce la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras.

Por su parte, Sergio Sánchez, director de Operaciones, Redes y TI de la compañía, subraya que no se trata solo de una red de telecomunicaciones tradicional, sino de "una plataforma digital segura y abierta que impulsa el crecimiento" y que aprovecha infraestructuras punteras de fibra y 5G que ya llegan a casi toda la población. “Nuestra red proporcionará una gran capacidad de computación y almacenamiento en el borde, con menor latencia y mayor eficiencia", apunta.

El de Zaragoza es el décimo nodo de este tipo que Telefónica activa en el país, dentro de un ambicioso despliegue que sumará 17 ubicaciones por toda España -en Madrid (2), Valencia, Barcelona, Terrassa, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao, A Coruña, Mérida, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas, Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Santiago de Compostela- antes de que termine el mes de junio. Las viejas centrales de telefonía ya no guardan bobinas de cobre; ahora albergan los motores digitales que moverán la economía del mañana.