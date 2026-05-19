El tirón de la automoción impulsa un 4% las exportaciones aragonesas en el primer trimestre

El comercio exterior aragonés cerró el primer trimestre de 2026 con una evolución positiva. Las exportaciones alcanzaron los 3.874 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia de crecimiento iniciada en septiembre de 2025.

Al mismo tiempo, las importaciones registraron un descenso del 13,51%, lo que permitió a Aragón cerrar el trimestre con una balanza comercial positiva. En concreto, el superávit acumulado entre enero y marzo se situó en 101,8 millones de euros, frente al déficit comercial de 11.677,4 millones registrado en el conjunto de España.

La tasa de cobertura aragonesa alcanzó así el 102,7%, trece puntos y medio por encima de la media nacional, que se situó en el 89,2%.

Recuperación de la automoción

El principal motor del buen comportamiento exportador fue el sector de la automoción, cuyas ventas al exterior crecieron un 40% respecto al primer trimestre de 2025. Este impulso permitió al automóvil recuperar el primer puesto en el ranking sectorial de las exportaciones aragonesas.

Solo en el mes de marzo, las exportaciones del sector automóvil sumaron 343,9 millones de euros, el 24,7% del total exportado por Aragón. Le siguieron alimentación y bebidas, con 283,5 millones y un peso del 20,3%, y bienes de equipo, con 227,8 millones, equivalentes al 16,3% del total. Estas tres rúbricas concentraron más del 61% de las ventas exteriores aragonesas del mes.

El dato negativo del trimestre correspondió al sector de alimentación y bebidas, que retrocedió un 12%. Esta caída se explica en buena medida por el descenso de las exportaciones de productos cárnicos hacia los principales mercados asiáticos, especialmente China, Corea del Sur y Japón.

Por su parte, los bienes de equipo crecieron un 4,4%, mientras que otros sectores como productos químicos, semimanufacturas o bienes de consumo cerraron el acumulado del trimestre en negativo.

Desde el punto de vista geográfico, Aragón reforzó su presencia en los mercados europeos tradicionales. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido se mantienen como destinos clave de las exportaciones aragonesas. Salvo Reino Unido, estos mercados registraron incrementos, con avances de hasta el 34% en el caso de Alemania.

En cuanto al mes de marzo, las exportaciones aragonesas aumentaron un 5% anual, hasta alcanzar los 1.395,1 millones de euros, una evolución similar a la del conjunto de España, donde las ventas al exterior crecieron un 5,1%. Las importaciones aragonesas, en cambio, bajaron un 14% en marzo, hasta los 1.536 millones de euros, mientras que en España aumentaron un 1,6%.

Como consecuencia, Aragón registró en marzo un déficit comercial mensual de 140,8 millones de euros, con una tasa de cobertura del 90,8%, ligeramente por encima de la media nacional, situada en el 89,1%.

En el apartado de importaciones, los bienes de equipo encabezaron el ranking en marzo, con compras al exterior por valor de 541,4 millones de euros, el 35,3% del total. Les siguieron las manufacturas de consumo, con 265,5 millones, y el sector automóvil, con 257,2 millones.

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Por países de origen, Francia y China se mantienen como los principales proveedores de Aragón, seguidos de Alemania, Italia y Marruecos, lo que refleja una estructura de aprovisionamiento diversificada, con predominio de los socios europeos.